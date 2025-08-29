En Bogotá, Alcaldía de Cartagena presentó ante el país la agenda oficial de las Fiestas de Independe

En Bogotá, Alcaldía de Cartagena presentó ante el país la agenda oficial de las Fiestas de Independencia

Frente a un concurrido auditorio que contó con los comunicadores Jessica de la Peña y Carlos Calero como anfitriones, y en medio de una jornada donde el habitual frío capitalino sucumbió ante el calor y colorido festivo, la Alcaldía Mayor de Cartagena presentó ante el país la agenda oficial de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre: ¡La Fiesta que nos une!

Como una nueva muestra de la proyección e importancia concedida a las Fiestas de Independencia de Cartagena por el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, con miras a su consolidación como un referente cultural que congregue a todos los colombianos y atraiga a miles de visitantes, el espacio contó con la presencia de representantes de diversos medios de comunicación del país, empresarios, líderes gremiales, cuerpo consular y miembros del Gobierno nacional, entre otros invitados.

En representación de Cartagena, además del alcalde Dumek Turbay, la delegación estuvo conformada por la gestora social del Distrito, Liliana Majana; la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Lucy Espinosa Díaz; la gerente de las Fiestas, Alejandra Espinosa; la presidente ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodriguez, y la Reina de la Independencia 2024-2025, Ximena Tatiana Silva Padilla; engalanada por la infaltable presencia de actores festivos y artistas invitados.

Las Fiestas de Independencia en el 2025, marcadas por una agenda llena de tradición, cultura y rescate del sentir cartagenero, en esta ocasión destacan una nómina de artistas de lujo de la talla de: Maluma, Marc Anthony, Carlos Vives, DJ Natalia París, Rikarena, Puerto Rican Power, Sergio Vargas, Jorge Alberto ‘El Canario’, Magic Juan, Rafa Pérez, Elder Dayán, Eddy Herrera, Twister, Lil Silvio y El Vega, Soneros de Gamero, Poncho Zuleta y el Rey Vallenato ‘Cocha’ Molina, Mr. Black, Cayito Dangond, DJ Tremendo, Farid Ortiz y Koffe el Kafetero.

”Estamos aquí en Bogotá para anunciarle a Colombia entera que este año la ‘Fiesta que nos une’ serán las mejores Fiestas de Independencia de la historia nuestra, como cantaba el Joe. Esto va más allá de nuestro derecho a vivir nuestra cultura en la verdadera fiesta que une a todos los cartageneros de distinto origen y que reafirma nuestras costumbres y mística de ciudad, sino que también es la gran plataforma anual de generación de ingresos para los bolsillos de todos los cartageneros”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Esperamos cerca de 100 mil visitantes y más de 15 millones de dólares en ingresos a la economía local en comercios, restaurantes, hoteles, transporte, logística, entre otros. Y la generación de empleo le dará tranquilidad para el fin de año a gran parte de la ciudad. No solo es Marc Anthony, Maluma, Carlos Vives y todos los artistas que estarán en nuestros eventos, sino que los más de 200 millones de seguidores que tienen en redes conocerán de nuestras fiestas; y esa será una gran tarima para promocionar a nuestra ciudad. En Cartagena lo mejor está por venir; y en esto no se podía quedar por fuera nuestra cultura, turismo, empleo y economía local”.

“Desde la Gerencia de Fiestas queremos transmitir a toda Colombia la grandeza de las Fiestas de Independencia para el país, por eso hemos preparado una increíble agenda que los anime a programarse desde ya a disfrutar de la magia de Cartagena y su patrimonio material e inmaterial. Tendremos una celebración cargada de una increíble riqueza cultural, artistas de talla internacional y nacional, la belleza de nuestras reinas y mucho más. Cartagena, la superciudad de todos, este noviembre los espera”, resaltó Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas.

“Hemos querido lanzar las Fiestas de Independencia en Bogotá junto a nuestros artistas para que todo el país se traslade a Cartagena para disfrutar del talento local. Faltan dos meses y queremos que desde ya se preparen para vivir unas Fiestas de Independencia absolutamente históricas. Este año, además, las Fiestas tienen un sello especial: el fortalecimiento de la puesta en escena de nuestros artistas a través de la Escuela Festiva, un espacio de formación que les permite crecer, transformar y proyectar su talento. Estas son unas fiestas que forman para transformar, donde la tradición se une con la innovación para que Cartagena y su gente brillen aún más en noviembre. La invitación es a vivir La Fiesta que nos une realmente unidos, disfrutando de nuestras tradiciones culturales en cada rincón de la ciudad”, expresó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

“En el marco de la celebración de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, para esa semana las reservas de vuelos se estiman en un 20% por encima de la semana de fiestas novembrinas del año pasado. Se espera la llegada de visitantes, especialmente, de Bogotá, Medellín, Pereira y Cali. Además, estimamos que la mayoría de visitantes estén en la ciudad durante cuatro días. En esa misma línea, se proyecta que desde el Muelle La Bodeguita se movilicen más de 16 mil pasajeros en más de 400 zarpes durante con fines de recreación en actividades diurnas, de atardecer y nocturnas. Dentro de esa movilización se destaca el del Desfile Náutico, los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre, una de las principales actividades de la agenda festiva”, destacó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Luego de que el acalde Dumek Turbay extendiera su invitación al disfrute de las Fiestas de Independencia, que en este 2025 tendrán del 13 al 17 de noviembre una agenda sin precedentes, fue presentada una emotiva pieza audiovisual en torno al sentir de la representación cultural más importante del pueblo cartagenero.

El público se sumergió en un recorrido que reflejó cómo, tras un 11 de noviembre de 1811, una revuelta liderada por varios lanceros de las milicias pardas y artesanos del arrabal de Getsemaní, entre ellos el artesano Pedro Romero, partió en dos la historia de Colombia, desde el barrio Getsemaní. Allí se selló la declaración de independencia de Cartagena del dominio español.

Las festividades novembrinas, desde entonces, celebran ese hito histórico y el legado de la resistencia, la valentía y el espíritu de libertad de ‘La Heroica’. Se trata de un evento de gran relevancia para Colombia por haber sido la primera provincia en declarar su independencia absoluta del dominio español con acta en mano, en el año de 1811.

La noche festiva, con puro sabor cartagenero, continuó con el derroche de creatividad, colorido, música y danza de Ekobios, una de las agrupaciones folclóricas y culturales icónicas de Cartagena y del Caribe colombiano. Ellos deleitaron al público con una representación del Gran Cabildo, como espacio de sincretismo y resistencia cultural africana durante la época de la colonia, donde también rindieron homenaje al hijo mayor de Cartagena: el Joe Arroyo.

La cuota musical continuó con Los Cumbiamberos y, cuando el público pensó que había sido todo, la noche cerró con broche de oro con una descarga de música champeta al ritmo de los hermanos Criss y Ronny, y con el vallenato del momento a cargo de Rafa Pérez.

La mejor combinación, con mucha champeta y vallenato del Caribe, cerró una noche inolvidable donde todos los presentes vivieron tan solo un abrebocas de lo que serán las Fiestas de Independencia de Cartagena en este 2025.

¡Conozca la agenda oficial de las Fiestas de Independencia!

Noviembre (por días)

1. Ángeles somos. Gran Toma en barrio Nuevo Paraíso y Desfile Ángeles Somos: Dioses de la Libertad (Centro Histórico)

2. Desfile Tradición Festiva- Traje Artesanal Candidatas al Reinado de Independencia (Plaza de la Aduana). Con los Soneros de Gamero y Eddy Herrera.

3. Noche de Talentos (Teatro Adolfo Mejía)

4. Cabildo Escuela Normal Superior Cartagena de Indias (Centro Histórico) Cabildo Vivo Itmina Fanti (Bocachica)

5. Entrega de las llaves de la ciudad a las candidatas al Concurso Nacional de Belleza (Alcaldía Mayor de Cartagena)

-Desfile en traje de baño de las candidatas al Reinado de Independencia, en la Plaza de la Aduana, con las presentaciones de Magic Juan y Twister.

6. Desfile de las Diversidades (Centro Histórico)

7. Fiesta de grandes Lanceros y actores festivos

8. Sesión Solemne del Concejo Distrital de Cartagena: lectura del Acta de Independencia (Centro de Convenciones Cartagena de Indias) Ofrenda Floral Mártires y Héroes de la Independencia (Camellón de los Mártires y Plaza de la Trinidad) Desfile en honor a los héroes de la Independencia (Centro Histórico)

9. Bando Gran Desfile de Independencia (Desde el Túnel de Crespo hasta el Parque de la Marina)

12 y 13. Bolívar 1600 (Plaza de la Aduana)

14-15 Festival Náutico de Independencia y Bololó del Arsenal. Se destacan las presentaciones de Maluma, Marc Anthony, Carlos Vives y DJ Natalia París, entre otros invitados