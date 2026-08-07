Nueve motocicletas recuperadas y dos personas capturadas en diferentes sectores de Cartagena

En el marco del “Plan Cazador” y de las estrategias para prevenir delitos de alto impacto, como el hurto en sus diferentes modalidades, uniformados de la Policía Nacional desarrollaron operativos en distintos sectores de la ciudad, logrando la recuperación de nueve motocicletas y la captura de dos personas.

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Dos capturados por hurto y falsedad marcaria

El resultado operativo se registró en los barrios La Esperanza y El Bosque, donde fueron capturados alias ‘El Felo’ y ‘Leiner’, de 18 y 21 años, respectivamente, quienes fueron sorprendidos movilizándose en dos motocicletas: una con los guarismos de identificación alterados y otra que figuraba como requerida por hurto.

Los capturados y las motocicletas incautadas fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de hurto y falsedad marcaria.

Siete motocicletas recuperadas en diferentes barrios de la ciudad

Durante planes de registro y control realizados en la vía principal de la urbanización La India, fue recuperada una motocicleta TVS, de placa YAC-62H, la cual había sido hurtada el 5 de junio de 2026 bajo la modalidad de halado.

Así mismo, en el barrio El Líbano, fue recuperada una motocicleta Honda Invicta, de placa MYB-45E, reportada como hurtada el 23 de junio de 2026 en la ciudad de Valledupar, bajo la modalidad de factor oportunidad.

De igual forma, en el barrio Boston, mediante planes de registro y control, fue recuperada una motocicleta Bajaj Boxer CT 100, de color negro y placa RNO-79H, hallada en estado de abandono sobre la vía principal. El automotor había sido hurtado en Cartagena mediante la modalidad de intimidación.

En otro sector de la ciudad, en el barrio Villa Rosita, los uniformados recuperaron una motocicleta Pulsar NS 160, de placa ULG-45F, reportada como hurtada el 22 de julio de 2026 en Cartagena mediante intimidación con arma de fuego.

Por otro lado, dos motocicletas hurtadas en Medellín y Cartagena fueron recuperadas durante planes de solicitud de antecedentes a automotores. Se trata de una motocicleta línea Pulsar NS 200, de placa GFR25G, recuperada en el sector El Tancón, del barrio Olaya Herrera, la cual presentaba reporte por hurto en hechos ocurridos el 3 de agosto de 2026; y una motocicleta marca KYMCO, de placa ASC-48D, recuperada en la avenida Pedro de Heredia, sector Venao Flórez, con reporte por hurto ocurrido el 1 de junio de 2026.

Finalmente, en el corregimiento de Manzanillo, fue recuperada una motocicleta Thriller, de placa ZWT-16G, encontrada en estado de abandono sobre la vía principal. El vehículo había sido hurtado el 5 de febrero de 2025 en la ciudad de Montería, bajo la modalidad de halado.

El comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, destacó que: “En lo corrido del año se han capturado 672 personas por el delito de hurto y se han recuperado 171 motocicletas, resultados que reflejan el compromiso de nuestros policías con la protección del patrimonio de los ciudadanos y la lucha frontal contra este delito.”