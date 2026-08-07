Adelanta labores de búsqueda de dos náufragos en cercanías a isla Tintipán
Por cerca de 12 horas otros dos sobrevivientes nadaron hasta isla Corona, donde fueron auxiliados por nativos de la zona
La Fuerza Naval del Caribe, a través de las Estaciones de Guardacostas de Coveñas y de Cartagena, mantiene desplegadas unidades navales para dar con el paradero de dos hombres que, al parecer, habrían naufragado a siete millas náuticas de la isla Tintipán, debido a las condiciones meteomarinas adversas que habrían provocado el hundimiento de la embarcación en la que se transportaban.
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Según lo relatado por Michaelis Alfredo Sarmiento Morelo, uno de los dos sobrevivientes y capitán de la embarcación tipo metrera, él, junto a otros tres hombres, zarpó desde el muelle Presermar de Cartagena hacia la isla Múcura a las 10:00 p. m. de ayer, miércoles 5 de agosto, con el objetivo de transportar agua potable. Sin embargo, sobre las 4:00 a. m. las condiciones del mar no fueron favorables, lo que habría provocado su hundimiento. Al parecer, dos de los cuatro tripulantes intentaron buscar chalecos salvavidas y no lograron salir a flote, por lo que se presume que habrían quedado dentro de la embarcación.
Michaelis y Manuel Hurtado Barrios (el otro sobreviviente) se aferraron a un aro salvavidas y a cuatro tanques de combustible, con los cuales lograron flotar y nadar por cerca de doce horas hasta la isla Corona, a donde lograron llegar sobre las 4:00 p. m. de hoy jueves, siendo auxiliados en la playa por personas que se encontraban en la zona.
Posteriormente, una de las personas que los auxilió dio aviso a la Estación de Guardacostas de Cartagena, la cual atendió al llamado de manera inmediata y desplegó una Unidad de Reacción Rápida hasta la zona para verificar el estado de salud de los dos sobrevivientes y realizar su traslado hasta Cartagena, con el fin de que recibieran atención médica especializada por parte del equipo del Hospital Naval de Cartagena.
A esta hora, la Estación de Guardacostas de Coveñas mantiene los esfuerzos de búsqueda para dar con el paradero de los dos desaparecidos, al tiempo que hace un llamado a la gente de mar para que se sume a las labores y se comunique a la línea 146 o al canal 16 de VHF Marino.
La Armada de Colombia no escatimará esfuerzos para dar con el paradero de las dos personas desaparecidas. Así mismo, la Institución Naval hace un llamado a las diferentes tripulaciones de las embarcaciones que se hacen a la mar en el Caribe colombiano a que verifiquen las condiciones meteomarinas, así como los sistemas de comunicaciones y propulsión, antes de iniciar la navegación y, de esta manera, evitar emergencias en el mar.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...