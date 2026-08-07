Escuela Taller Cartagena de Indias es galardonada en “La Noche de los Mejores”

La Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR) fue una de las instituciones homenajeadas durante la segunda edición de los Premios “Saberes Heroicos: La Noche de los Mejores”, una iniciativa de la Secretaría de Educación Distrital que exalta las experiencias, proyectos y actores que contribuyen al fortalecimiento de la educación pública en la ciudad.

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En el marco de la ceremonia, la ETCAR recibió un reconocimiento por su compromiso y dedicación en la formación de jóvenes a través de la enseñanza de los oficios tradicionales, una labor que durante más de tres décadas ha generado oportunidades de desarrollo personal, laboral y social para cientos de cartageneros.

Esta condecoración resalta el aporte de la institución al fortalecimiento de una educación con enfoque humano, en la que el aprendizaje de los oficios se convierte en una herramienta para transformar vidas y construir proyectos de futuro.

La directora de la ETCAR, junto a maestros, aprendices, egresados y asesores de la institución, recibió este homenaje en representación de toda la comunidad educativa, reafirmando el compromiso de continuar formando ciudadanos con apropiación social y comprometida a la conservación del patrimonio material e inmaterial de la ciudad.

Sandra Schmalbach Pérez, directora de la Escuela Taller expresó: “Estamos muy felices y orgullosos de recibir este reconocimiento. La Escuela Taller es una entidad que transforma la vida de los jóvenes cartageneros, que preserva el patrimonio y que brinda formación para que esos oficios tradicionales se mantengan en el tiempo. Seguiremos a través de la educación, liderando la protección, la salvaguardia y la puesta en valor del patrimonio de la ciudad”.