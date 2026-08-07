Universidad de Cartagena fue sede de la sesión de trabajo del OCAD
En esta oportunidad sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, liderada por el Vértice de Universidades
Durante la jornada, se reafirmó el compromiso con la transparencia, la legalidad y el rigor técnico en la evaluación de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, reiterando que las decisiones del OCAD se desarrollan mediante procesos públicos, reglados y sustentados.
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Las universidades continuarán trabajando para garantizar una inversión responsable de los recursos destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación, en beneficio del desarrollo de los territorios y del país.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...