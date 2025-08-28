Tunja es tercera en el Índice Subnacional de Emprendimiento 2025

Tunja

El Consejo Privado de Competitividad, la Fundación Bolívar Davivienda y la Universidad del Rosario presentan la segunda edición del Índice Subnacional de Emprendimiento (ISEM), una herramienta que permite monitorear, analizar y evaluar el ecosistema de emprendimiento en las principales ciudades del país. Su propósito es identificar las particularidades territoriales que influyen en el desarrollo del emprendimiento y ofrecer insumos clave para el diseño de políticas públicas regionales más efectivas.

El índice 2025 analiza el nivel de emprendimiento en siete áreas metropolitanas y 16 ciudades del país, a partir de 58 indicadores agrupados en ocho pilares que evalúan factores como financiamiento; capital humano, habilidades y competencias; capital social; entorno de negocios; infraestructura; adaptación tecnológica e innovación intraempresa; ecosistema innovador y generación de conocimiento; y desempeño emprendedor. De estos indicadores, 43 corresponden a variables objetivas provenientes de fuentes oficiales y registros administrativos, mientras que 15 son indicadores de percepción construidos a partir de encuestas a emprendedores.

Tunja, primera en uno de los ocho pilares que conforman el ISEM 2025

Con una calificación de 4,94 sobre 10, Tunja ocupa el tercer lugar entre las 23 ciudades evaluadas por el ISEM 2025. En comparación con la versión ajustada de 2024, el puntaje de la capital boyacense disminuye ligeramente en 0,04 puntos.

Alcanza su mejor desempeño en el pilar de capital humano, habilidades y competencias (7,78), donde ocupa el primer lugar. Además, en términos de posición relativa, se ubica en el cuarto lugar en ecosistema innovador y generación de conocimiento (4,35) y en el sexto lugar en desempeño emprendedor (5,05) y financiamiento (3,34).

En el pilar de capital humano, habilidades y competencias, Tunja destaca por obtener los mejores resultados en indicadores como PET con educación terciaria, cobertura en educación terciaria y graduados en postgrado en áreas gerenciales; también se posiciona en tercer lugar en el indicador de índice de gestión empresarial. En cuanto a ecosistema innovador y generación de conocimiento, lidera con la máxima calificación en grupos de investigación e investigadores. También lidera con el mejor puntaje en empresas que exportan por primera vez en el pilar de desempeño emprendedor.

No obstante, el principal reto para la ciudad se encuentra en el pilar de capital social, donde ocupa la posición 20 con un puntaje de 4,03. Este componente revela dificultades en aspectos clave como contactos efectivos con actores del ecosistema —indicador con un resultado menor a 1,0— y otros tales como acceso a otros empresarios con experiencia y existencia de espacios institucionales para el desarrollo de redes entre emprendedores.

Si bien Tunja muestra un desempeño destacable en varios pilares del Índice Subnacional de Emprendimiento, se evidencia que persisten desafíos estructurales que limitan el pleno desarrollo del ecosistema emprendedor. Esto subraya la necesidad de inversiones estratégicas y políticas de fomento que impulsen el capital social, no solo en la capital boyacense, sino en todas las regiones del país.

De acuerdo con Fernando Cortés, presidente de la Fundación Bolívar-Davivienda, “Uno de los resultados más importantes de la medición tiene que ver con los desafíos generalizados alrededor de las condiciones y resultados del emprendimiento en las 23 ciudades analizadas. Si bien esta medición establece un escalafón general, ninguna de las ciudades presenta una superioridad marcada en su desempeño. Bogotá, la ciudad que ocupa la primera posición, registra apenas un puntaje general de 6,09 en una escala entre 0 y 10, lo que subraya la existencia de amplios márgenes de mejora de las ciudades en materia de emprendimiento”.

Ana Isabel Gómez, rectora de la Universidad del Rosario, destacó que, “este tipo de mediciones son útiles también para visibilizar los retos y necesidades que tenemos como país en materia de estadísticas a nivel subnacional. En este caso en particular, para evaluar el desempeño de segmentos de la economía de los cuales no contamos con mucha información, como lo es el tejido empresarial informal”.

Finalmente, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, mencionó que, “el emprendimiento es una parte vital de las economías, promueve el crecimiento, la innovación, la creación de empleos y el progreso social. Por lo tanto, el estudio de las motivaciones para emprender, así como de los factores determinantes del crecimiento y éxito de los emprendimientos, es prioritario para el diseño e implementación de políticas públicas efectivas”.