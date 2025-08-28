Ejército y Policía incautaron más de una tonelada de cocaína en el norte del Cauca

Santander de Quilichao, Cauca

El Ejército y la Policía incautaron en el norte del Cauca más de una tonelada de clorhidrato de cocaína que era transportada en un vehículo por dos hombres que terminaron capturados.

El operativo se cumplió en la vereda Lomitas Abajo del municipio de Santander de Quilichao.

El brigadier general Alirio Aponte, Comandante de la Brigada 29 expresó que “fue interceptada una camioneta en la que se movilizaban dos hombres. Al registrar el vehículo, se hallaron múltiples paquetes que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 1.200 kilogramos”.

Los implicados ofrecieron una millonaria suma de dinero a los uniformados para evitar su captura.

El oficial agregó que “el impacto económico de la incautación se estima en más de 6.450 millones de pesos, debilitando significativamente su logística y fuentes de financiamiento”.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y cohecho.