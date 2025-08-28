¿Se jugará Santa Fe vs. Once Caldas en El Campín? Programación de la fecha 9 en Liga Colombiana 2025

La Liga Colombiana del segundo semestre del 2025 sigue presentando cambios en su programación inicial, esto ante eventos culturales que se presentan en los estadios del país.

En esta ocasión los equipos que se iban a ver afectados eran Independiente Santa Fe y Once Caldas, que se enfrentan en la fecha 9 del campeonato.

Inicialmente, el juego entre el vigente campeón de Colombia y el Blanco Blanco de Manizales estaba previsto para el domingo 31 de agosto. Pero fue corrido en el calendario de la Dimayor por los conciertos de Silvestre Dangond en el estadio El Campín de Bogotá el viernes 29 y sábado 30 de agosto.

En un comunicado oficial, el ente mayor del fútbol colombiano este miércoles 27 de agosto, confirmó que el partido si se jugará el lunes 1 de septiembre en el estadio El Campín de Bogotá a partir de 7:30 p.m.

Programación de la fecha 9 de la Liga Colombiana

Viernes 29 de agosto

Junior vs Llaneros

6:00 p.m.

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Águilas vs Millonarios

8:10 p.m.

Estadio Alberto Grisales

Sábado 30 de agosto

Boyacá Chicó vs Unión Magdalena

​2:00 p.m.

Estadio La Independendia

Pereira vs Bucaramanga

6:20 p.m.

Estadio Hernán Ramírez Villegas​

Cali vs Medellín

8:30 p.m.

Estadio Palmaseca

Domingo 31 de agosto

Atlético Nacional vs Envigado

2:00 p.m.

Estadio Atanasio Girardot

Alianza vs América de Cali

4:10 p.m.

Estadio Armando Maestre Pavajeau

Tolima vs Fortaleza

6:20 p.m.

Estadio Manuel Murillo Toro

Equidad vs Pasto

​6:20 p.m.

Estadio de Techo

Lunes 1 de septiembre

Santa Fe vs Once Caldas

7:30 p.m.

Estadio El Campín

​