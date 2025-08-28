Robaron a clientes del Gastrobar Mono bandido en el Norte de Bogotá: Ladrones llegaron armados

Cuatro ladrones armados robaron a los clientes de un gastrobar en el norte de Bogotá.

Bogotá

El caso ocurrió en la hora de mayor afluencia de clientes al reconocido sitio ubicado en el norte de la ciudad, allí y según informaron las autoridades, cuatro hombres armados cometieron el robo a los clientes del lugar.

“Eran aproximadamente las 8:30 de la noche cuando se presenta un desafortunado hecho, allí cuatro hombres abordando dos motocicletas de alto cilindraje llegaron a la puerta del establecimiento público y con un arma de fuego intimidan a las personas que estaban en las mesas de la entrada, despojándolas de sus elementos”. Explico el Coronel Ricardo Chávez, comandante de la estación de Usaquén.

#BOGOTÁ. Cuatro ladrones armados robaron a los clientes del reconocido 'Mono Bandido', en el norte de la ciudad. Escaparon en motocicletas y la @PoliciaBogota los busca mediante seguimientos de cámaras de seguridad. @JulianiMartinez https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/3UOgIgrv9v — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 28, 2025

Según la información de las autoridades, los atracadores salieron corriendo hacia varias motocicletas que los estaban esperando en una de las vías principales de la zona y posteriormente se dieron a la fuga y ahora es con las cámaras de seguridad del sector con las que se busca dar con los responsables. Entre los elementos robados había celulares, relojes y joyas.