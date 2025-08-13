Ladrón intentó robar supermercado en el occidente de Bogotá con una subametralladora con silenciador

Bogotá

En el barrio Soledad Norte de la localidad de Engativá, un hombre ingresó a un establecimiento comercial de la zona ante la mirada de las personas que estaban allí, para cometer un robo. Con un arma de fuego intimidó a los trabajadores de un supermercado de frutas y verduras para quitarles el dinero producto de las ventas.

La sorpresa de las víctimas se dio cuando vieron que el asaltante desenfundó una subametralladora que estaba adecuada con un silenciador, un arma que no es común ver en las calles y que es de uso restringido por su alto poder bélico. Durante las labores de patrullaje, la central de radio alertó a los uniformados de la policía y la patrulla se desplazó al lugar y encontró al presunto responsable retenido por la comunidad.

El capturado y el arma incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los delitos de hurto calificado y agravado, y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. En lo corrido de 2025, la Estación de Policía Engativá ha logrado la captura de 1.010 personas por diferentes delitos y la incautación de 49 armas de fuego ilegales.