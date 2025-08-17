EN VIDEO Cae uno de los ladrones de restaurante en Chapinero: la moto que usaba también era robada

JUSTICIA

En la mañana de este 16 de agosto se registró un nuevo hecho de inseguridad en pleno corazón de Bogotá. Varios comensales departían en la panadería y repostería Mistral en la calle 57 con carrera 4, cuando un hombre armado los sorprendió.

Le puede interesar Denuncian a Laura Sarabia y a León Fredy Muñoz por presuntamente ayudar a Carlos Ramón González

Por la entrada principal el delincuente entró con el objetivo de robar elementos electrónicos que observó desde las afueras del restaurante.

Desenfundó su arma y apuntando a las 7 personas que estaban en el establecimiento en cuestión de segundos se llevó computadores y varios celulares. En la calle lo estaba esperando su cómplice con quien huyó en una motocicleta.

Policía captura a uno de los responsables del robo

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que luego de activar un plan candado y de hacer el reconocimiento de videos de seguridad de la zona, se logró dar con el hombre que manejaba la motocicleta en la que huyó el delincuente que robó a los clientes del restaurante Mistral.

De acuerdo con el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la estación de Policía de Usaquén este presunto delincuente fue capturado en inmediaciones el Centro Comercial Unicentro.

“Minutos después de que se conoce el hecho se hizo un plan candado y logramos ubicar a una persona con esta motocicleta en el sector de la calle 119 con 18. Se logra su captura y posteriormente se logra la verificación y se confirma de que la moto en que se movilizaba habría sido hurtada días anteriores", indicó el coronel.

En cuanto al hombre que entró al restaurante, el capturado señaló que se habrían bajando minutos antes.

“Importante resaltar que la persona que cometió el hecho, en una parte del trayecto habría descendido con los elementos hurtados. Con nuestra policía judicial y con la trazabilidad de cámaras que estamos llevando, estamos ya con un buen rastro para lograr ubicar a esta persona, poderla individualizar. y poder generar su captura”, indicó el coronel.