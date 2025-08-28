Óscar Pareja explotó contra el Inter Miami de Messi y Atuesta calificó la eliminación como un robo / Getty Images

Caliente definición en las semifinales de la Leagues Cup 2025. El Inter Miami de Lionel Messi se clasificó a la gran final del certamen, luego de vencer 3-1 al Orlando City en el Estadio Chase de Florida.

Another final for Messi. 🔜 pic.twitter.com/V1cjQNe01v — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

Aunque el equipo dirigido por Óscar Pareja empezó ganando la serie con anotación de Marco Pašalić, tras una brillante asistencia de Luis Fernando Muriel, el Inter logró darlo vuelta gracias a la expulsión de David Brekalo y el posterior doblete de Lionel Messi. En el cierre, Telasco Segovia se encargó de sellar el triunfo 3-1 del cuadro rosa.

Claro está que el juego estuvo cargado de polémicas. Y es que el Orlando City se quejó de dos situaciones puntuales: la primera amonestación de Brekalo y un claro penalti no sancionado de Sergio Busquets contra Iván Angulo.

No es la primera vez que Óscar Pareja apunta contra el Inter Miami de Lionel Messi: repase acá su primer cruce

Beating your rival to advance to the @LeaguesCup Final.



What a night for Sergio Busquets on his 100th appearance for @InterMiamiCF 👏 pic.twitter.com/fAm3YgkWmQ — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

Óscar Pareja explotó contra el Inter Miami de Messi

En la conferencia de prensa posterior al partido, Óscar Pareja se refirió ante los medios de comunicación a las dos acciones puntuales que, en su opinión, “cambiaron el juego” y terminaron beneficiando al Inter Miami.

Le puede interesar: Jhon Durán recibe durísima crítica de Jose Mourinho, tras la eliminación del Fenerbahce en Champions

"Fueron un conjunto de acciones que todos ustedes vieron y les dejaré juzgar y evaluar esa actuación. Esas acciones precisas cambiaron el juego, y ustedes saben cuáles fueron“, empezó diciendo. Y complementó: “Acá no puedo decir lo que tengo que decir. Con el respeto que merece el juego, unas acciones puntuales marcan la diferencia en el juego”.

En cuanto a la primera amarilla de David Brekalo, Pareja advirtió que fue “increíble”, debido a que “ni siquiera toca al jugador”. Si bien se trata de una mera amonestación, el técnico opinó que este tipo de decisiones arbitrales “condicionan a un equipo, a los jugadores y el partido se vuelve muy difícil”.

También puede leer: Eliminatoria Sudamericana: Quién será el 9 titular de Colombia según la IA

Respecto a la clarísima falta dentro del área de Busquets contra Angulo, apuntó tajantemente: “No quiero venir a llorar, es lo que menos quiero. El grupo de jugadores que tenemos no merece eso... Es claro, el penal de Iván Angulo es muy claro, además de las amonestaciones, pero ya está”.

Vea acá la acción:

Thoughts on the decision of no penalty? 👀



🎥: @MLS pic.twitter.com/kJivXgzP5x — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 28, 2025

Atuesta y un gesto de “robo”

Finalizado el partido y con los ánimos sumamente caldeados por la eliminación del Orlando City, varios jugadores fueron a increpar al juez central del partido por su actuación.

Entérese acá: Luis Díaz, motivado para partidos de Selección Colombia en Eliminatorias: “Estoy que me juego”

Uno de los más molestos fue el colombiano Eduard Atuesta, quien mientras se retiraba del campo del Estadio Chase, se dirigió a una cámara e hizo un gesto que simboliza “robo”. La situación se viralizó de inmediato en redes e incluso algunos usuarios lo compararon con lo hecho por Didier Drogba con el Chelsea en la polémica eliminación en Stamford Bridge ante Barcelona en 2009.

Véalo acá: