Cayó en Popayán un sujeto buscado hace 15 años por secuestros en Nariño

Estos son los múltiples delitos por los que este sujeto era buscado

El Departamento de Policía de Nariño reportó que en coordinación de varias instituciones se logró en la ciudad de Popayán la captura por orden judicial de alias ´Samuel’, presunto cabecilla de las Redes de Apoyo al Terrorismo del Grupo Armado Organizado ELN, frente ‘Manuel Vázquez Castaño’.

De acuerdo con las autoridades, es uno de los golpes más importantes al ELN en el suroccidente del país, debido a que Alias ‘Samuel’ contaba con una trayectoria criminal de más de 15 años y sería el presunto responsable de coordinar actividades delictivas como secuestros, extorsiones y desapariciones en los municipios de La Cruz y San Pablo, en Nariño, así como en Bolívar, Cauca.

El capturado presuntamente cumplía órdenes directas de los máximos cabecillas de la organización, además tiene antecedentes judiciales por rebelión, secuestro extorsivo, extorsión, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, amenazas y fuga de presos.

El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes a la espera de la decisión judicial.

