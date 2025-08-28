Impuestos vehicular en Cundinamarca: fecha límite en agosto para 70 % de descuento en sanciones

Impuestos en Cundinamarca: fecha límite en agosto para aplicar al 70 % de descuento en sanciones.

La Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca anunció la fecha de plazo máximo para que los contribuyentes puedan aplicar al alivio del 70 % en sanciones e intereses del impuesto vehicular en mora correspondientes a 2024 y años anteriores.

Por en el caso de los vehículos, la entidad explicó que el impuesto es de carácter directo y recae sobre la propiedad o posesión de los vehículos gravados, que se encuentren matriculados en la región.

Esta obligación se debe pagar una vez al año y el valor del avalúo comercial del vehículo, según las características del mismo(marca, modelo, cilindraje, línea), es determinado en la resolución del Ministerio de Transporte para cada año.

Este beneficio fiscal estará disponible hasta el 31 de agosto de 2025 y se otorga a deudores del impuesto vehicular o de comparendos pendientes.

Los pagos pondrán realizarse en línea a través del portal oficial www.cundinamarca.gov.co. Allí, los deudores morosos podrán descargar su factura y cancelar a través de medios digitales como el botón Bancolombia, PSE, tarjetas de crédito o en ventanillas de bancos aliados.

Las personas también hacer el trámite de forma presencial podrán acudir a la sede principal: Calle 26 No 51-53 - Torre salud - Primer piso (Cundinamarca, Bogotá).

Desde la Gobernación recordaron que es importante estar al día con las multas, comparendos y sanciones, debido a que es requisito para realizar diversos trámites y procesos como alistamiento en escuelas de formación de la Fuerza Pública, contratación con el Estado, registro mercantil, entre otros.

“Si usted es deudor moroso de los impuestos del Departamento, tiene hasta el 31 de agosto para ponerse al día, ahorrar platica y ganarse el 70 % de descuento en intereses y sanciones”, añadió Luis Armando Rojas, secretario de Hacienda.

Con este descuento, desde la Gobernación buscan facilitar el cumplimiento de los pagos acumulados con el fin de ampliar la cultura de cumplimiento fiscal y asegurar más recursos para programas sociales y de infraestructura en beneficio de los cundinamarqueses.

Consultar y pagar el impuesto vehicular en línea

Ingrese a la página web de la Gobernación de Cundinamarca. En el home, busque el botón 'Impuestos' y de clic. Luego seleccione la opción ' Vehículos‘. Una vez allí haga clic en la opción ‘Descargue y pague por PSE la factura de su impuesto sobre Vehículos.

Para hacer el trámite deberá tener a la mano la tarjeta de propiedad del vehículo o Certificado de tradición y libertad. Si una vez realizado el pago no se ve reflejado en la factura, los contribuyentes deberán:

Revisar el formulario donde se declaró el impuesto y verificar que se trata del Departamento de Cundinamarca.

Validar con la entidad financiera el número del sticker o sello de imprenta

Verificar el número de la placa en la declaración.

En caso de detectar inconsistencia o error en los datos, el contribuyente debe solicitar a la Administración Tributaria Departamental la corrección.

Otros servicios que están disponibles en la plataforma son: consulta de históricos de pagos, devolución de impuestos, avaluó del vehículo, número de formularios de pago, calendario tributario y normatividad vigente.