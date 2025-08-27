El SES Hospital de Caldas limita los servicios a los usuarios de Nueva EPS

Manizales

Desde el 27 de agosto, el SES Hospital Universitario de Caldas limitará sus servicios a los usuarios de la Nueva EPS.

Esta drástica medida se debe a los reiterados y prolongados incumplimientos de pago por parte de la entidad promotora de salud hacia la institución hospitalaria, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa del hospital.

La situación actual en Manizales es alarmante. En menos de una semana, el SES Hospital Universitario de Caldas se suma a la creciente lista de clínicas y hospitales de la ciudad que han optado por limitar sus servicios a los afiliados de Nueva EPS.

Le puede interesar: Usuarios de la NUEVA EPS en Palestina, Caldas protestarán por irregularidades en la atención

Instituciones anuncian cierres de servicios a usuarios de Nueva EPS

Previamente, otras tres importantes instituciones de salud de la capital caldense habían tomado medidas similares, generando una profunda preocupación en la comunidad por la afectación del derecho a la salud de miles de personas, así lo dijo, Gabriel Palacio, Veedor de Nueva EPS en el departamento.

La Clínica Avidanti fue la primera en el mes de agosto en anunciar los cierres de servicios, posterior a esto el Hospital San Felix en La Dorada, afectando a los usuarios de los departamentos y municipios cercanos.

Le puede interesar: Clínica en Manizales suspenderá servicios a usuarios de Nueva EPS por millonaria deuda

Desde Manizales hacen un llamado urgente a la Nueva EPS para que cumpla con sus obligaciones financieras y salde las deudas pendientes con los prestadores de servicios de salud. La falta de pago no solo pone en riesgo la estabilidad económica de los hospitales y clínicas, sino que, lo que es más grave, compromete seriamente la salud y el bienestar de los afiliados, quienes se ven afectados por la interrupción o limitación de servicios vitales.