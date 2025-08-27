Las luvias en Caldas dejan más de 280 personas afectadas en 12 municipios

Manizales

Las lluvias y los vientos fuertes han dejado afectadas a 280 personas y 93 viviendas destruidas en casi 12 municipios de Caldas en las últimas semanas. La Unidad de gestión de Riesgo emitió una serie de recomendaciones y medidas preventivas ante la ocurrencia de estos vendavales

Según Paula Marcela Villamil Rendón, jefe de Gestión del Riesgo del Departamento de Caldas: “En estos momentos nos encontramos atendiendo los municipios por ocurrencia de vendavales en varias subregiones, donde se encuentran reportadas la subregión Norte, Alto Oriente, Magdalena Caldense, Bajo Occidente y Centro Sur. En estas subregiones tenemos un total de 280 personas y 93 viviendas afectadas, 5 de ellas destruidas”.

Desde la Jefatura de Gestión del Riesgo informaron que vienen acompañando a los coordinadores municipales y a los alcaldes en la atención de las emergencias y en la entrega de ayudas humanitarias como kits alimentarios y tejas para la reconstrucción de cubiertas.

Así mismo, la entidad exhortó a las familias a contar con un plan de emergencia en casa que les permita reducir riesgos y responder de manera oportuna.

Algunas recomendaciones clave son: