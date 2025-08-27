Manizales

Las luvias en Caldas dejan más de 280 personas afectadas en 12 municipios

Los reportes los entregó la Unidad de Gestión de Riesgo del departamento de Caldas

Foto Gobernación

Las lluvias y los vientos fuertes han dejado afectadas a 280 personas y 93 viviendas destruidas en casi 12 municipios de Caldas en las últimas semanas. La Unidad de gestión de Riesgo emitió una serie de recomendaciones y medidas preventivas ante la ocurrencia de estos vendavales

Según Paula Marcela Villamil Rendón, jefe de Gestión del Riesgo del Departamento de Caldas: “En estos momentos nos encontramos atendiendo los municipios por ocurrencia de vendavales en varias subregiones, donde se encuentran reportadas la subregión Norte, Alto Oriente, Magdalena Caldense, Bajo Occidente y Centro Sur. En estas subregiones tenemos un total de 280 personas y 93 viviendas afectadas, 5 de ellas destruidas”.

Desde la Jefatura de Gestión del Riesgo informaron que vienen acompañando a los coordinadores municipales y a los alcaldes en la atención de las emergencias y en la entrega de ayudas humanitarias como kits alimentarios y tejas para la reconstrucción de cubiertas.

Así mismo, la entidad exhortó a las familias a contar con un plan de emergencia en casa que les permita reducir riesgos y responder de manera oportuna.

Algunas recomendaciones clave son:

  • Revisar y asegurar techos, ventanas, tejas y objetos que puedan desprenderse.
  • Identificar un sitio seguro dentro de la vivienda, lejos de vidrios y objetos que puedan caer.
  • Conformar un kit de emergencia con linterna, radio, botiquín, agua y documentos importantes.
  • Tener disponible también un kit alimentario para responder a situaciones de emergencia.
  • Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro familiar.
  • Socializar el plan con todos los integrantes de la familia, en especial con niños y adultos mayores.
  • Mantener comunicación y tener a la mano números de emergencia.
  • Ante la presencia de un vendaval, llamar de inmediato a los organismos de socorro para recibir orientación y atención oportuna.

