Las luvias en Caldas dejan más de 280 personas afectadas en 12 municipios
Los reportes los entregó la Unidad de Gestión de Riesgo del departamento de Caldas
Manizales
Las lluvias y los vientos fuertes han dejado afectadas a 280 personas y 93 viviendas destruidas en casi 12 municipios de Caldas en las últimas semanas. La Unidad de gestión de Riesgo emitió una serie de recomendaciones y medidas preventivas ante la ocurrencia de estos vendavales
Según Paula Marcela Villamil Rendón, jefe de Gestión del Riesgo del Departamento de Caldas: “En estos momentos nos encontramos atendiendo los municipios por ocurrencia de vendavales en varias subregiones, donde se encuentran reportadas la subregión Norte, Alto Oriente, Magdalena Caldense, Bajo Occidente y Centro Sur. En estas subregiones tenemos un total de 280 personas y 93 viviendas afectadas, 5 de ellas destruidas”.
Desde la Jefatura de Gestión del Riesgo informaron que vienen acompañando a los coordinadores municipales y a los alcaldes en la atención de las emergencias y en la entrega de ayudas humanitarias como kits alimentarios y tejas para la reconstrucción de cubiertas.
Así mismo, la entidad exhortó a las familias a contar con un plan de emergencia en casa que les permita reducir riesgos y responder de manera oportuna.
Algunas recomendaciones clave son:
- Revisar y asegurar techos, ventanas, tejas y objetos que puedan desprenderse.
- Identificar un sitio seguro dentro de la vivienda, lejos de vidrios y objetos que puedan caer.
- Conformar un kit de emergencia con linterna, radio, botiquín, agua y documentos importantes.
- Tener disponible también un kit alimentario para responder a situaciones de emergencia.
- Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro familiar.
- Socializar el plan con todos los integrantes de la familia, en especial con niños y adultos mayores.
- Mantener comunicación y tener a la mano números de emergencia.
- Ante la presencia de un vendaval, llamar de inmediato a los organismos de socorro para recibir orientación y atención oportuna.