Hernán Torres envió mensaje a la hinchada de Millonarios tras su debut y aclaró rumores

Millonarios sufrió más de la cuenta en su visita a Cartagena, pero logró clasificarse a los octavos de final de la Copa Colombia gracias a un penal convertido por Danovis Banguero con el que descontaron el juego de vuelta (2-1), luego de que el equipo local igualara la serie 3-3 (4-3 final). El estreno de Hernán Torres terminó siendo con derrota, pero pasará desapercibida ante conseguir el resultado de avanzar de fase.

Millonarios sufre de más con Real Cartagena, pero se clasifica a octavos de final de Copa Colombia

En rueda de prensa, el técnico tolimense, querido por la afición tras ganar la estrella 14 en 2012, le envió un mensaje al ‘Mundo Millonarios’, pues aseguró que en el momento en el que se encuentra el equipo, desde todos los sectores deben empujar para el mismo lado para sacar la institución adelante.

“No es el momento de buscar culpables, es el momento de unir, que todos echemos para el mismo lado, que levantemos a Millonarios todos, la afición, el periodismo, tenemos que estar unidos. Estar echando culpas y señalando no me parece, no queda más que levantarnos y recuperarnos”, inició respondiendo.

Por su parte, en la misma pregunta le insinuaron si iban a llegar jugadores libres, ante la ventana que se abrió para inscribir jugadores sin contrato. “Hay jugadores libres y si están libres es por algo”, dio a entender.

Entretanto, recordó el 2012 y la motivación que hubo para poder cumplir con el objetivo. “Queda motivar, incentivar para salir de esa posición que estamos, dejar la soberbia y el odio, unámonos como en 2012, nos unimos y lo conseguimos todos. Yo lo invito a eso primero. Todos los que estamos en Millonarios queremos levantarnos y tenemos que brindarnos y morir por Millonarios. Vamos para adelante y saldrá la cosa bien”, añadió.

Otras declaraciones de Hernán Torres

¿Es cierto que hizo exigencias para regresar?: “No, yo no hice exigencias, vine a trabajar. No se puede exigir nada, la nómina está como está, veo que hay material para trabajar. Yo no exigí, se exigirá cuando se pueda exigir y no puedo ponerme a lamentarme, tengo que trabajar, producir y conseguir resultados”.

La idea de juego: “No hay tiempo. Jugamos hoy, el viernes. Hay que si o si reaccionar y coger el ritmo, los partidos pasan. Nos toca adaptarnos a la idea de juego sobre la marcha. Somos responsables de lo que estamos viviendo y hay que ponerle el pecho a la brisa”.

Le puede interesar: David González tendría nuevo equipo en Colombia, tras salir de Millonarios: esto se sabe

El balance del partido: “El equipo, en el primer tiempo, hizo un buen trabajo. Me gustó por el orden que tuvo ante la intensidad de Real Cartagena por querer marcar (...) nuestros jugadores fueron inteligentes, se manejaron bien las cosas. Sabíamos que se iba a presentar el partido así. Nos afecta el penal, ahí los motiva, pero siempre estuvimos ordenados. En el fútbol se sufre, sufrimos, pero lo conseguimos”.

Vea acá las palabras de Hernán Torres