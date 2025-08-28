“El despliegue militar será clave para interceptar drogas en el Caribe”: coronel retirado de EE. UU.
Sergio de la Peña, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, señaló que el despliegue militar permitirá combatir la lucha antidrogas
“El despliegue militar será clave para interceptar drogas en el Caribe”: coronel retirado de EE. UU.
07:49
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El colchón de aire de la embarcación de desembarco, asignado a la Unidad de Embarcaciones de Asalto 4, parte de la cubierta del muelle de transporte anfibio clase San Antonio USS San Antonio (LPD 17) mientras San Antonio está en el puerto de la Estación Naval Norfolk.
Noticia en desarrollo