Venezuela movilizará buques como parte del despliegue militar en la frontera con Colombia

Venezuela movilizará buques en sus aguas territoriales, como parte del despliegue militar que anunció para reforzar la vigilancia en la frontera con Colombia.

El vecino país, además, solicitó apoyo a la ONU ante el desplazamiento de tropas de Estados Unidos en el mar Caribe

El despliegue militar abarcará 815 de los 2219 kilómetros de la frontera binacional, detalló el ministro de la defensa venezolano Vladimir Padrino Lopez. Los quince mil soldados que irán a la zona ejecutaron, agregó, operaciones por terrestres, aéreas y marítimas.

“Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales”, aseguró el ministro.

Padrino López no indicó si con la movilización de buques venezolanos se intenta contrarrestar el desplazamiento de unidades militares de Estados Unidos por el mar Caribe.

Ante esta operación de Washington , Venezuela pidió apoyo a Naciones Unidas. En un comunicado, el canciller Yvan Gil, informó que dicha solicitud busca restablecer la sensatez y acusó a la administración estadounidense de usar falsa narrativas para justificar agresiones a Venezuela