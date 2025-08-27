Cae el tercer técnico de la Liga colombiana: Ya suenan posibles reemplazos

Tras la salida de Alexis García de Unión Magdalena a finales de julio de 2025, se sumó David González, quien fue cesado del cargo en Millonarios, curiosamente, tras perder contra el equipo samario en Barranquilla. Este miércoles 27 de agosto, otro club anunció la salida de su entrenador.

Desde la derrota contra Atlético Bucaramanga por 4-0 el pasado domingo 24 de agosto, se venía especulando con la salida del argentino Pablo de Muner de Águilas Doradas. Pues bien, el equipo dio a conocer que fue el entrenador el que presentó la renuncia.

“Águilas Doradas informa a la opinión pública, medios de comunicación e hinchada que el profesor Pablo De Muner ha presentado su renuncia como director técnico del plantel profesional... Junto a él también se desvinculan de la institución Hernán Pellerano y Pablo Facundo Bonvín y Juan Manuel Saja, quienes hicieron parte de su cuerpo técnico durante este ciclo”, se lee en el comunicado.

¿Quién suena para ser su reemplazo?

El periodista Óscar Tobón informó este martes 26 de agosto que David González estaría en carpeta de Águilas Doradas, ante la potencial salida del argentino Pablo De Muner, que finalmente se concretó este miércoles.

En caso de que la dirigencia se decida por el entrenador antioqueño, este no podrá dirigir desde el banco, ya que oficialmente ya estuvo inscrito con otro club en el presente torneo.

