Colombia hizo historia en el baloncesto tras juego con Argentina: Así fue la hazaña

Colombia hizo historia en la AmeriCup, el torneo en el que compiten las selecciones nacionales de baloncesto de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. El combinado nacional, si bien perdió en un vibrante duelo por 84-83 ante Argentina, selló por primera vez la clasificación a cuartos de final del torneo como mejor tercera del grupo.

En el encuentro, los primeros puntos para el combinado nacional llegaron de la mano de Luis Almanza desde el perímetro. Sin embargo, Argentina tomó rápidamente el control con un largo rally ofensivo que puso el marcador 18-7.

Los albicelestes marcaron más diferencia, pero el colombiano Braian Angola respondió con triples que permitieron cerrar el primer cuarto 29-17 a favor de Argentina.

Hansel Atencia, fue clave en el inicio del segundo cuarto. Venía de anotar 26 puntos en el partido anterior y convirtió un tiro de media distancia y un triple desde la esquina tras asistencia de Angola. Con una racha de 13-0 en los minutos finales, Colombia se fue al descanso arriba 41-40 gracias a una mejor defensa y a la buena rotación de jugadores.

Tras un tercer cuarto en el que Argentina se fue arriba 52-48, Colombia reaccionó con triples en el último y le dio vuelta al marcador parcialmente 79-78. No obstante, Argentina respondió y entró al último minuto arriba 83-82. En la última jugada del partido, un triple corto de Juan Fernández terminó en rebote ofensivo para Nicolás Brussino, quien anotó debajo del aro y selló el triunfo 84-83 para la albiceleste.

Colombia terminó tercera del grupo C con 4 unidades, superado por Argentina y República Dominicana. Avanzó a cuartos de final como el segundo mejor equipo que terminó en el tercer puesto.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

A la espera del rival en cuartos de final, se estima que la Tricolor juegue el jueves 28 de agosto por un paso a las semifinales.