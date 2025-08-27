Deportistas paralímpicos reclaman al Gobierno Nacional por recorte presupuestal para 2026

Deportistas del Valle con la más alta medallería en los Paralímpicos de París 2024

Colombia

Deportistas paralímpicos llegaron hasta el Congreso de la República para reclamarle al Gobierno Nacional por la reducción al presupuesto para el deporte.

“Hacemos ese llamado al Gobierno Nacional, primero que todo al presidente Gustavo Petro: presidente cuando en su campaña decía el presidente del cambio, esto es parte del presidente del cambio, el deporte, porque esto parte fundamental de decir vamos a buscar la Paz”, aseguró el pesista paralímpico, Fabio Torres.

Según advirtieron, que mientras en 2024 el presupuesto para el deporte era de 1.3 billones de pesos, al momento sólo cuentan con 460 mil millones y en 2026, la cifra será de cerca de 300 mil.

“De verdad, como se dice coloquialmente, se pongan la mano en el considere, porque es que esto es un atropello al deporte, o sea, eso es un porcentaje del 66% aproximadamente para el deporte, entonces todo esto a nosotros nos afecta directa e indirectamente”, señaló Javier Perdomo, deportista paralímpico de alto rendimiento.

“Esto es un atropello al deporte, pasamos de tener en el 2024 1.3 billones de pesos para ejecución presupuestal del deporte, a tener 464 mil millones de pesos, eso es un porcentaje del 66% para el deporte, todo esto nos afecta directa o indirectamente”, advirtió Javier Perdomo,… pic.twitter.com/4GppGrWFzW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 27, 2025

A propósito, el representante a la Cámara por Cambio Radical, Mauricio Parodi, insistió en que el recorte presupuestal al sector deporte también afecta la realización de los juegos escolares, intercolegiados, universitarios.

“No vamos a tener para controlar el dopaje, que es una exigencia a nivel internacional. No vamos a tener para vigilancia y control, para que las organizaciones deportivas, clubes, ligas y federaciones, cumplan con lo estipulado por la ley y se rijan bajo los principios democráticos del deporte”.