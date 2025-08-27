Nairo muestra sus heridas de guerra: “Ya vamos mejor”

Nairo Quintana durante su participación en el pasado Giro de Italia. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Nairo Quintana se bajó de la Vuelta a España. Era el colombiano número ocho en la última gran de del año, pero no pudo ser. Una dura caída en la Vuelta a Burgos, competencia previa a la carrera de tres semanas, lo privó de disputar la competencia que comenzó en Italia hace cuatro jornadas.

Casi un mes después del accidente, el colombiano mostró sus ‘heridas de guerra’. En la caída en la tercera etapa de Burgos el ciclista sufrió laceraciones y raspaduras en el lado derecho de su cuerpo, especialmente en la espalda.

Ante esto, el director deportivo del Movistar Team, Eusebio Unzué, decidió no arriesgarlo y permitir que tuviera tiempo para recuperarse de sus heridas y descartó su participación en LaVuelta.

“Nairo era una de las dudas, pero lo hemos descartado para la Vuelta después de su caída en la Vuelta a Burgos. Necesita tiempo de recuperación”, dijo.

¿Cómo va la recuperación de Nairo?

Desde que sufrió la caída en Burgos, Nairo ha compartido su proceso de recuperación a través de las redes sociales. El boyacense ha mostrado la evolución de sus heridas y como las ha tratado.

Diario AS Colombia Ampliar

Incluso cuando eran recientes, también las mostró en blanco y negro. Ya presentía que lo iban a privar de la posibilidad de correr la Vuelta a España y que iba a tomar tiempo sanar de forma completa.

La publicación más reciente fue este martes 26 de agosto en la que de nuevo muestra una foto de su espalda con las heridas en cicatrización. “Ya vamos mejor”, dijo.