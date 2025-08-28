Caso Valeria Afanador: Informe de la Defensoría del Pueblo detalla labores de búsqueda en Cajicá

Cajicá / Cundinamarca

Las labores de búsqueda de la niña Valeria Afanador en Cajicá continúan y son las investigaciones judiciales las que comienzan a tomar más fuerza en este caso. Son 17 días (al 28 de agosto) los que completa la niña desaparecida y por ahora no se tienen pistas de su paradero.

Entre los organismos de emergencia y las entidades oficiales se han hecho labores por toda la región cercana a Cajicá en Cundinamarca. La defensoría del pueblo ha acompañado estas labores y es mediante una comunicación de la regional del departamento entrega detalles de lo que se ha hecho.

Según el informe: “El 12 de agosto, la niña se encontraba en descanso de la jornada escolar en el colegio. Después del ingreso al aula, aproximadamente a las 10:00 a.m., la docente se percata de la ausencia de la niña, frente a lo cual activaron el protocolo interno para encontrarla. Tres horas después, el personal de la institución notificó a las autoridades”.

Así se inició la búsqueda de la niña Valeria Afanador

Las autoridades de rescate, en cabeza de la Secretaría de Seguridad y Convivencia realizaron la búsqueda por el Río Frío, los bosques y los lugares aledaños al colegio. A este recorrido se sumó la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Gestión de Riesgo Municipal, la Secretaría de Gobierno Departamental, Bomberos de Tabio, Zipaquirá, Chía y Cajicá, Defensa Civil de Cajicá, Sutatausa, Tenso y Suesca, Policía Nacional a través de los grupos: Ponalsar, Remsa y Dijín, el Batallón de Atención de Desastres No. 80 y la Brigada 13 del Ejército Nacional y voluntarios del Grupo Aval 2 (empresa en la cual trabaja el papá).

Explica la defensora regional Andrea Fernanda Cuervo rubio que: “Las labores de rastreo fueron apoyadas por caninos especializados, vehículos, botes y drones. El 19 de agosto se descarta la hipótesis de que la niña haya caído al río o se encuentre en las zonas boscosas límites del colegio”.

Explican desde la regional Cundinamarca de la Defensoría del Pueblo que: “Según información del papá de la niña y el secretario municipal de seguridad y convivencia, la Fiscalía Delegada ante Jueces del Circuito Especializados no se ha comunicado con la familia, no ha recepcionado información (excepto el material de las cámaras del colegio) y no ha emitido una orden judicial para realizar la recolección del material de las cámaras del municipio.

Es de recordar que el 20 de agosto, por solicitud de la Policía Nacional, la Interpol emitió una alerta amarilla para ubicar a la niña.

Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo

La prioridad en este momento debe ser encontrar a Valeria y reunirla nuevamente con su familia. Es importante que las autoridades que abordan el caso, desde sus distintas competencias, mantengan una comunicación más fluida, constante y humanizada con la familia de Valeria porque ellos se encuentran padeciendo un dolor abrumador y la constante incertidumbre por el abordaje y los avances del proceso de investigación y búsqueda.

Se debe persistir y reforzar el acompañamiento psicosocial de la familia pues la situación, con el paso de los días, se agrava en cuanto a sus efectos en la salud mental. Es importante que la Fiscalía persista en la investigación y analice y descarte todas las hipótesis que se tiene frente al caso.