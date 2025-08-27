Viaducto Ciénaga - Barranquilla: “una buena noticia que llega tarde”, dicen gremios

La aprobación de la licencia ambiental para la construcción de dos viaductos en la vía Ciénaga–Barranquilla fue recibida con optimismo por los gremios del Caribe, que ven en este proyecto una solución definitiva a los graves problemas de erosión costera que han afectado este corredor estratégico durante años. Aunque también reclamaron la demora en esta licencia.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La licencia, expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el pasado 21 de agosto mediante la resolución 001734 de 2025, autoriza la construcción de dos viaductos de 5 y 3 kilómetros, respectivamente. Las obras, con una inversión estimada de $700 mil millones y un plazo de ejecución de 72 meses, buscan mejorar la conectividad entre Barranquilla y Santa Marta, atravesando la reserva de biósfera de la Ciénaga Grande con altos estándares ambientales y técnicos.

LEA TAMBIÉN: He estado cerca de perderlo todo y quiero que Colombia no pase por esto: Miguel Uribe Londoño

Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Norte, su presidente Héctor Carbonell destacó que la licencia representa un “paso clave” para consolidar un proyecto que ha sido esperado por años. “Es una noticia que veníamos esperando hace más de dos años”, afirmó, al tiempo que destacó que estas obras, junto con la variante de Ciénaga y la doble calzada contratada por el Departamento del Magdalena, permitirán “una conexión vial en óptimas condiciones” entre el Caribe y el interior del país.

Carbonell también mencionó que la obtención de la licencia es resultado del trabajo articulado entre gremios y autoridades regionales. “Es el esfuerzo de muchos”, aseguró.

“Pasaron tres años para que se emitiera una licencia”

Sin embargo, no todos los pronunciamientos fueron positivos. El senador Efraín Cepeda cuestionó duramente la demora en la aprobación de la licencia, que tiene una inversión de 700 mil millones. “Esta obra se adjudicó en el gobierno de Iván Duque y este ha demorado tres años para poder emitir una licencia ambiental”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Radicarán proyecto para que el feminicidio no prescriba en Colombia

Cepeda advirtió que el costo inicial podría ser insuficiente: “Seguramente los $700 mil millones ya no alcanzan para los dos viaductos”.

Cepeda también lanzó críticas al Gobierno Nacional, acusándolo de falta de interés en la inversión privada. “El Gobierno siente un profundo desprecio por la inversión privada. Por eso no hay nuevas APP, ni obras que se inauguren”, sentenció.