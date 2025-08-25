Nueva Venecia, pueblo palafito del Magdalena, está a punto de desaparecer por una planta invasora

Santa Marta

En Nueva Venecia, pueblo palafito de la Ciénaga Grande de Santa Marta, los pescadores enfrentan una crisis que no da tregua. Desde hace seis meses, una planta invasora conocida como la batata cubre las aguas, está atrapando las redes y dejando a las familias sin pesca, sin ingresos y con el temor de que continúe el desplazamiento silencioso.

Los habitantes denuncian que los trasmayeros no logran abrirse paso y que, en caso de emergencia, ni siquiera pueden trasladar a un enfermo. A esto se suma otro drama: no tienen agua potable y deben consumir agua no tratada, con graves riesgos para la salud.

El presidente de la Confederación de Pescadores del Territorio, Enrique Maldonado, sostuvo que les duele el abandono del Estado y la contaminación en la Ciénaga Grande de Santa Marta, que según dice “está a punto de convertirse en un cementerio”.

La comunidad reclama un plan real que permita retirar la planta invasora, garantizar el agua potable y abrir nuevamente los canales de movilidad.