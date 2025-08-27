Policía y Fiscalía desmantelan Call Center de extorsión que operaba desde la cárcel de El Barne

Combita

La Policía metropolitana de Tunja, en articulación con el Gaula Boyacá, la fiscalía general de la Nación y el Inpec, desmanteló una poderosa red criminal dedicada a la extorsión desde el centro penitenciario de El Barne, en Cómbita.

De acuerdo con el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante del Gaula Boyacá, la operación denominada Renacer permitió allanar 168 celdas en un pabellón de la cárcel, donde se encontraron105 celulares, 53 tarjetas SIM, tres módems y libretas con información clave para el proceso judicial.

“El pabellón estaba controlado por alias El Negro, quien asignaba funciones específicas a los privados de la libertad para mantener el negocio criminal. Allí había 340 internos y se logró establecer que esta estructura había extorsionado a más de 10.000 víctimas en todo el país, generando alrededor de 1.200 millones de pesos”, explicó el oficial.

El coronel Lemus señaló que entre las víctimas se encontraban comerciantes, transportadores y ciudadanos del común, quienes eran intimidados mediante llamadas realizadas desde el centro penitenciario.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie estos hechos y no ceda a las exigencias de los delincuentes. “Cada vez que reciban una llamada sospechosa, acudan de inmediato a la estación más cercana, al 123 o al Gaula. Con la confianza de la comunidad podremos contrarrestar estas actividades ilegales”, puntualizó.

Según la Policía, solo este año se han realizado siete allanamientos y cuatro intervenciones contra este tipo de estructuras, siendo esta la operación más grande en lo corrido del 2025.