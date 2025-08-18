Policía Nacional desmanteló un gran centro operativo de extorsión en la cárcel El Barne de Cómbita

Cómbita

La Policía Nacional, a través del grupo Gaula, adelantó un operativo en la cárcel de máxima seguridad de El Barne, en Cómbita, Boyacá.

Durante la requisa que se realizó a varios de las celdas, se encontraron celulares, un Ipad, simcard, armas cortopunzantes y otros elementos que eran utilizados por algunos de los internos para extorsionar a diferentes comerciantes en la capital del país.

“Nuestro grupo Gaula lideró una actividad operacional contra la extorsión en el centro carcelario y penitenciario El Barne, ubicado en el municipio de Combita, Boyacá. Contó con un despliegue de 150 uniformados y se encontraron elementos tecnológicos. En total fueron registradas 303 celdas de dicho establecimiento carcelario. Incautamos 50 celulares, un iPad, joyas, 5 módems de internet, 40 cables para USB, 30 cargadores, 20 sim card, 20 armas cortopunzantes, un kilo de marihuana y libretas con información delincuencial”, aseguró el Brigadier General, Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Estos operativos que viene adelantando la Policía Nacional han arrojando grandes resultados, no solo con la incautación de elementos tecnológicos, sino, además, disminuyendo el índice de extorsión en el país.

“Gracias a estas intervenciones estamos enfrentando directamente a las estructuras delincuenciales que dentro de este centro carcelario se dedican a la extorsión digital generando llamadas extorsivas a comerciantes, transportadores, empresarios en la ciudad de Bogotá”, agregó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo a las estadísticas que manejan las autoridades, se ha logrado establecer que la mitad de las llamadas extorsivas provienen de las cárceles.

“Es importante resaltar que el 50% de las llamadas extorsivas provienen de las cárceles. Por ello la importancia de esta intervención. En lo corrido del año hemos registrado 291 casos menos de extorsión, lo que representa una reducción del 19%”, agregó Cristancho.

Estos operativos continuarán adelantándose por parte de las autoridades policivas y militares en los diferentes centros penitenciarios a lo largo y ancho del país.