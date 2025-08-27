Paranadadora caldense obtuvo medalla de plata en el Campeonato Mundial de Natación en Tailandia

Manizales

Nicoll Agudelo es una caldense de 15 años que conforma la Selección Colombia que disputa el Campeonato Mundial de Natación en Bangkok (Tailandia). Ella es una de las 13 atletas que representan al país. En la reciente competencia, Agudelo Jiménez, ganó una medalla de plata en los 100 metros espalda y hoy a las 9:00 p. m. competirá en los 800 metros y 200 metros espalda.

Entre 2024 y 2025 han sido de grandes victorias por parte de la paranadadora caldense, puesto que ha dejado en alto el nombre del departamento en torneos nacionales e internacionales.

Hablamos con Germán Castillo, entrenador principal de la Selección Caldas de condición de discapacidad y nos dijo que “competimos contra 36 países y esperamos obtener más logros. Nicoll Agudelo es una atleta que ha participado en juegos juveniles nacionales, intercolegiados clasificando al final sudamericano. Este año participó en el abierto de natación en los Llanos y en Girardot alcanzando los números para clasificar a este torneo y hoy tenemos una medalla de plata en la categoría juvenil”.

Los demás deportistas que visten el amarillo, azul y rojo son de las categorías I1 (intelectuales), I2 (síndrome de down mosaico) e I3 (autistas). Castillo, se refiere a la inconformidad que hay sobre el reglamento de la competencia lo que ha impedido a que Nicoll obtenga más victorias.

“Cada prueba es una oportunidad para ganar una medalla más, pero cada evento tiene sus normas. Por ejemplo en torneo nacionales y algunos internacionales, se premian los tres primeros países, pero acá se premian si hay cuatro, de lo contrario no, entonces hemos tenido ese problema porque ella ha quedado de segunda o tercera”, señala Castillo.

El mundial finalizará este sábado 30 de agosto y el siguiente reto para Nicoll Jiménez es el torneo clasificatorio a los Juegos Parapanamericanos Chile 2025 en Palmira, Valle.