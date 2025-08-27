Valiente labor de los bomberos de Manizales da como resultado el rescate de dos perros en peligro
Los caninos se encontraban en peligro al quedar atrapados en una quebrada.
Manizales
Los Bomberos Oficiales de Manizales demostraron una vez más su compromiso por la vida y esta vez lograron rescatar a dos caninos en la zona de los talleres de la Asunción, cerca a la antigua sede de la Caja de Compensación Familiar, en la quebrada Olivares que pasa por la zona.
La llamada de alerta
Fue la misma comunidad del sector la que alertó a las autoridades quienes indicaron que los dos perros se encontraron en peligro al quedar atrapados en una quebrada, las acciones rápidas y el inquebrantable compromiso de los bomberos, logró salvar a uno de los perros, el otro logró superar los obstáculos de la zona por sus propios medios.
El rescate
Las acciones fueron logradas gracias a un arnés con el que trasladaron a la perrita de una manera segura de un extremo a otro, teniendo en cuenta que se encontraba muy nerviosa por la situación.
Mientras se desarrollaba este procedimiento, el otro canino consiguió salir por sí mismo y se alejó.
Un trabajo para proteger la vida
Diego Rivera, Director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales exaltó el trabajo de los bomberos y como su misión va a cualquier nivel para salvar vidas.
“La respuesta siempre es en beneficio de la ciudadanía y en también por garantizar la vida de los animales”, destacó el funcionario.
Historias como esta son un recordatorio de la labor que cumplen estas entidades y que trasciende la atención de emergencias humanas protegiendo la vida de todos los seres que necesiten un apoyo.