Niña de 4 años murió en medio de atentado sicarial en Fundación, Magdalena

Un atentado sicarial registrado en el municipio de Fundación, Magdalena, dejó como víctima a una niña de 4 años, quien perdió la vida tras ser alcanzada por las balas en medio del ataque.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho tenía como objetivo al tío de la menor, quien resultó herido junto a otras dos personas. “Los sicarios abrieron fuego contra el hombre y, en el intercambio, los proyectiles impactaron a la pequeña, provocándole la muerte en el lugar de los hechos”, detallaron las autoridades.

La Policía del Magdalena también señaló a alias ‘Coco’ como presunto responsable del crimen e indicó que las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas producto de disputas entre organizaciones criminales que operan en la zona.

Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para dar con el paradero del señalado, al tiempo que reforzaron la presencia policial en Fundación con el fin de prevenir nuevos hechos de violencia.