Golpe a las finanzas criminales: capturado alias ‘Chino’, presunto extorsionista de comerciantes

Alias 'Chino' capturado por la Policía en Santa Marta en el marco de la operación Caribe

Santa Marta

En Santa Marta, la Policía Nacional asestó un golpe a las economías ilícitas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) con la captura de alias ‘Chino’, señalado de coordinar el cobro de extorsiones a comerciantes y empresarios de la ciudad.

De acuerdo con las investigaciones, este hombre habría utilizado amenazas e intimidaciones para exigir pagos que le generaban ingresos mensuales superiores a 30 millones de pesos.

El operativo se adelantó en el marco de la ofensiva nacional contra el multiclimen, a través del Gaula de la Policía y con apoyo del Ejército Nacional, logrando la detención mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión agravada.

En el procedimiento fueron incautados elementos materiales probatorios que quedaron a disposición de las autoridades para fortalecer el proceso investigativo y la captura representa un alivio para el sector comercial de la capital del Magdalena que en los últimos meses ha denunciado la presión de estructuras criminales dedicadas al cobro de cuotas ilegales.

“Con este resultado la Policía Nacional ratifica su compromiso de proteger a los ciudadanos y combatir de manera frontal a los grupos delincuenciales que atentan contra la tranquilidad y la economía local”, afirmó el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.