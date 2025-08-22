“La política debe ser herramienta de paz y no de odio”: llamado de la Comisión de Paz en Santa Marta

Presidente de la Comisión Legal de Paz de la Cámara durante su intervención en el encuentro regional

Santa Marta

El presidente de la Comisión Legal de Paz de la Cámara de Representantes, John Jairo González, hizo un llamado urgente a todos los actores políticos a desescalar la violencia política y a promover la unidad nacional.

El pronunciamiento se dio durante la instalación del tercer encuentro regional ‘Pensemos a Colombia en paz’ realizado en alianza con la Universidad Sergio Arboleda y en el que se escucharon directamente las voces de las comunidades para aportar a la construcción de propuestas desde los territorios.

“La política tiene que ser una herramienta de construcción de la paz y ahí no nos podemos equivocar. Tenemos que poner nuestro granito de arena porque hay que desescalar la violencia política. Esos discursos que matan no pueden seguir siendo permitidos ni por candidatos ni precandidatos y, por supuesto, por servidores públicos o congresistas en ejercicio”, dijo González.

El congresista también advirtió sobre el uso irresponsable de redes sociales y medios de comunicación, “no podemos seguir utilizando estas plataformas para abrir brechas de odio y violencia política. Hacemos un llamado a los dignatarios en todos los niveles a dar ejemplo y mandar el mensaje de la unidad”.

En el mismo espacio, el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Jorge Noguera Calderón, aseguró que “si somos capaces de unir voluntades, podremos avanzar hacia el país que anhelamos. La paz, como el conocimiento y como la amistad verdadera, se fortalece con hechos concretos, con respeto mutuo y con la firme decisión de no renunciar a ella”.

Asimismo, recordó que la universidad fue fundada bajo principios humanistas, en los que la educación es vista como justicia social, igualdad y motor de progreso. “Trabajar por la paz, el desarrollo y la convivencia ciudadana no solo es un compromiso declarado, es una obligación constante y de rango primordial”.

Durante el encuentro se recogieron apreciaciones de los participantes sobre los procesos de reparación en los territorios, considerados un componente clave para avanzar hacia una paz construida con hechos y sostenida en el tiempo, con la política y la educación como pilares para cerrar las brechas de odio en Colombia.