Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez, según la prensa mexicana

No cesan los rumores en torno al futuro deportivo de James Rodríguez. Aunque durante los últimos meses el volante colombiano ha tenido un muy buen rendimiento con el Club León, su continuidad no está garantizada.

Y es que el contrato del cucuteño termina a finales del próximo mes de diciembre y, según comentó él mismo, de momento no hay acercamientos del club para renovar el vínculo. “Hasta ahora no han dicho nada, faltan tres o cuatro meses... Si no tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”, sentenció.

Claro está que Rodrigo Fernández, director deportivo, confirmó a principios de agosto que la negociación con el ‘10′ recién estaba “empezando”, aunque no se animó a decir si el jugador continuará para el 2026.

Frente a las dudas respecto al devenir de James Rodríguez, el medio ‘TV Azteca Deportes’ hizo eco de una información que pone al capitán de la Selección Colombia en el Monterrey de Stefan Medina, una vez termine su contrato con el Club León.

“Rayados, además de ofrecerle a James Rodríguez un mejor contrato que León de cara al Mundial 2026, también podría juntarlo con una leyenda del Real Madrid, con el que conquistó varios campeonatos: Sergio Ramos”, fue lo que se conoció.

Claro está que en ningún momento se menciona algún precio de transferencia por el jugador, es decir que solo llegará en caso de terminar contrato y quedar como agente libre.

Así le ha ido a James Rodríguez con León en este nuevo campeonato

León no la ha pasado bien en este inicio del Torneo Apertura en México, eso sin contar la tempranera eliminación de la Leagues Cup. El equipo de Guanajuato es noveno de la Liga MX con 7 puntos, 8 menos que, precisamente, el Monterrey.

En este lapso, James Rodríguez disputó apenas cuatro partidos, repartidos en 236 minutos de juego, en los que sumó un gol. Claro está que en un par de oportunidades fue baja por problemas musculares, que, por fortuna, no pasaron a mayores.

