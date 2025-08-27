Es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente: expertos en foro realizado en Armenia

Armenia

En el centro de convenciones de Armenia se llevó a cabo el foro de derecho y justicia sobre la constituyente entre el mito y la realidad impulsado por el Concejal Municipal Felipe Villamil y que permitió albergar diferentes personalidades.

En primera instancia, el abogado penalista Francisco Bernate dijo que el debate se ha centrado en una reelección presidencial, sin embargo, considera debe revisarse la arquitectura de la constitución.

Advirtió que el país tiene un estado demasiado grande y con muchas funciones por eso es necesaria una asamblea constituyente para revisar la forma en la que funciona la justicia.

“Yo debo decir que el manejo que se ha dado desde el gobierno se ha centrado el debate en la posibilidad de una reelección presidencial, algo que los colombianos no aceptamos, no queremos, pero lo cierto sí es que sí necesitamos revisar la arquitectura de nuestra Constitución“, mencionó.

“Tenemos un estado demasiado grande con demasiadas funciones, demasiado paquidérmico hasta para que a usted le descarguen una un comparendo es un proceso. Yo sí creo que es necesaria una asamblea constituyente para revisar la forma en que funciona la justicia“, resaltó.

Añadió: “Creo que es importante cuando los magistrados llegan a la corte, llegan a retirarse. Tienen que ser personas honorables, honestas, pero que estén de salida, no que entren de magistrados y salgan de litigantes. Yo no estoy de acuerdo con eso".

Representante Lina Garrido

En ese mismo sentido se pronunció la representante a la Cámara, Lina Garrido quien dijo que el presidente Gustavo Petro ha tenido como promesa de campaña una asamblea constituyente, pero sostiene que la quiere utilizar como beneficio propio.

Especificó que es necesario que se tramite una asamblea constituyente, pero debe hacerse en el próximo periodo y ser claro en el compromiso con los colombianos.

“Él prometió que iba a gobernar con la Constitución del 91. Estamos en desacuerdo que quiera ahora utilizarla a su beneficio propio y convocarla además con una papeleta, octava papeleta que no está escrito en la Constitución tal como era la convocatoria o los requisitos mínimos para para poder convocarla. Entonces, pues nos toca a nosotros hacer un alto en el camino y ser ese muro de contención", indicó.

“Yo sí creo que debe hacerse una reforma con el elector primario, con el constituyente, pero debe hacerse en el próximo periodo y quien quiera ser presidente de la República tiene que prometérselo a los colombianos", dijo.

Los panelistas del foro exaltaron este tipo de espacios para analizar temas tan importantes para el país.