Yo no le voy a caminar a la constituyente que propone el gobierno nacional: Piedad Correal

La Representante a la Cámara del partido liberal del Quindío e integrante de la comisión primera constitucional de la cámara de representantes Piedad Correal dijo que como congresista no le camina a la constituyente que pretende impulsar el gobierno nacional porque considera que es peligrosa para el país y por eso llamó al presidente Gustavo Petro para que se dedique a gobernar

Sobre la constituyente

Esa Constituyente en caso de que esa ley la quieran radicar en la comisión primera Constitución que es a la que pertenezco me voy a deleitar, porque yo pienso que aquí tenemos que trabajar muy unidos, tenemos un equipo de verdad grande de congresistas de la comisión primera que no le vamos a jalar a la Constituyente, yo voy a hacer clara porque a mí me parece que eso puede ser muy peligroso para el país, es que yo no entiendo para que la quiere, es que la Constitución actual como dijo el presidente de la Corte Constitucional no es una gelatina, no es algo que se pueda manosear, la constitución de 91 es un catálogo de derechos fundamentales económicos sociales, culturales, es decir es que yo no sé qué es lo que le incomoda de la Constitución y yo he dicho cuando se concerta las reformas que requiere el país porque obviamente no voy a decir que la Constitución sea perfecta, pero si él le concerta en el Congreso se pueden aprobar los proyectos.

Ejemplo, la jurisdicción agraria

La jurisdicción agraria que hace parte de los acuerdos de La Habana de los procesos de paz. Ese era uno de los compromisos, ya la creamos, se creó, se llevó, pero se llevó a un consenso con la Corte Suprema de Justicia y con el Consejo de Estado de que los organismo de cierre eran ellos a través de la Sala de Casación Civil y agraria y a través de la sala de cierre del Consejo de Estado es decir, no necesitamos crear otra corte, pero si creamos la jurisdicción y creamos jueces y tribunales y ya se aprobó por unanimidad la ley estatutaria que regula ese acto legislativo pasó por unanimidad en cámara y en Senado entonces de que estamos hablando eso reformamos la Constitución hubo acuerdos y hace parte del acuerdo de paz. Entonces como eso, porque él habla de la reforma de la justicia pongámonos de acuerdo.

Y agregó “conversemos y trabajemos y dejemos de estarnos atacando los unos y los otros y en este momento el país más bien, el Gobierno Nacional se debe dedicar es a gobernar que bastantes problemas tenemos por ejemplo en seguridad que tenemos problemas en Cauca terribles, mire cómo está el valle Adrián Quindío tiene problemas de seguridad entonces si no, hay seguridad, si no hay inversión, no hay movimiento económico, entonces mi llamado es dedíquese a gobernar y lo de la Constituyente bájese de ese de ese de proyecto y trabaje consensuada mente la reformas.

