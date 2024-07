Casi 18 mil metros de construcciones ilegales han sido intervenidos en Medellín

Medellín, Antioquia

Son 65 los puntos críticos que hoy tiene Medellín en construcciones ilegales o las más conocidas como invasiones. Según el reporte de la alcaldía de Medellín, cerca de 50 mil viviendas fueron construidas ilegalmente en territorios no aptos para su habitabilidad, se construyeron en los últimos 4 años.

Entre los puntos críticos están la zona oriental de la ciudad pero también por San Cristóbal, en la vía que conduce hacia el túnel de Occidente.

Intervenciones a las invasiones

Por esto, la alcaldía de Medellín anunció que ya tiene en marcha un plan de Intervenciones desde un enfoque técnico, operativo y social. Las labores se concentran en 15 comunas, donde se han identificado 65 sectores críticos.

En los operativos se advierte cómo algunas personas edifican en zonas de alto riesgo, cerca de cables de alta tensión, laderas y ríos, o en áreas de conservación ambiental.

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez señaló el propósito de las intervenciones: “Estamos en este momento creciendo informalmente, sin todas las garantías. Lo primero, nosotros como Distrito de Medellín debemos defender la vida. Entonces nosotros en estos 65 puntos tenemos algo en común y es que en algunas de estas zonas tenemos alto riesgo no mitigable. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier momento podríamos tener algún deslizamiento o algún movimiento que podría afectar la vida de las personas que se están asentando en este sitio”.

Uno de los procedimientos más recientes es el de La Asomadera, en la que se demolió una vivienda de alto riesgo en esta zona construida ilegalmente en un terreno que tenía 110.000 voltios de energía bajo las casas.

Leonardo Gómez Bedoya, jefe de la unidad Subestaciones y Líneas de EPM, explicó el caso: “Se configura una zona de servidumbre, que para el caso de La Asomadera, son 20 metros, configurados a partir de su eje, 10 metros a derecha y 10 metros a izquierda, en esta franja de servidumbre que nosotros llamamos de seguridad, no se deben de construir, no se debe de habitar, no se debe de sembrar árboles de gran calado. ¿Esto por qué? Porque configura un alto riesgo sobre la comunidad”.

A la fecha, se tienen 1.200 informes técnicos con reportes de edificaciones ilegales. Con base en esto, el equipo psicosocial va al territorio para sensibilizar, difundir la oferta institucional con opciones habitacionales y evitar que las personas adquieran lotes con grupos delincuenciales; por lo que se trabaja en articulación con la secretaría de seguridad.

Por ahora, la alcaldía ha intervenido 17.915 metros de espacio público. Con este tipo de operativos se busca que Medellín merme las construcciones ilegales y prevenir accidentes propensos por fenómenos climáticos.