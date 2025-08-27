Clasificación general Vuelta España: Así quedaron los colombianos tras contrarreloj por equipos

Egan Bernal lidera al Ineos en la etapa de contrarreloj por equipos / Getty Images / Tim de Waele

Se disputó la primera de las dos etapas de contrarreloj en la Vuelta España 2025. La de este miércoles 27 de agosto fue una por equipos, en un recorrido plano de 24.1 kilómetros, en un circuito armado en Figueres.

El equipo que se quedó con la victoria fue el UAE Team Emirates, pues tuvo una gran jornada y brilló con un tiempo de 25 minutos y 26 segundos. Superaron por 7 segundos al Visma, 9 al Lidl Treck y 12 al Bora. La gran decepción del día fue el Ineos, que hizo un muy buen primer parcial y de hecho, superó con amplitud lo hecho por el Lidl-Treck, pero se terminó quedando en el segundo tramo.

¿A qué colombiano le fue mejor en la contrarreloj por equipos?

Ineos fue el quinto equipos de la etapa, por lo que Egan Bernal y Brandon Rivera terminaron siendo los mejores colombianos del día. Luego, en el puesto 11, aparece el Bahrain, de Santiago Buitrago, a 31 segundos de diferencia del UAE.

Posición Equipo Diferencia 1 UAE Emirates 25′26″ 2 Team Visma +8″ 3 Lidl-Treck +9″ 5 Ineos

(Egan Bernal-Brandon Rivera) +16″ 11 Bahrain

(Santiago Buitrago) +31″ 14 EF Education

(Esteban Chaves) +39″ 18 Picnic PostNL

(Juan Martínez) +53″ 22 Astana

(Sergio Higuita-Harold Tejada) +1′35″

Clasificación general tras etapa 5

Con los resultados de la contrarreloj por equipos, el mejor de la carrera volvió a ser Jonas Vingegaard, que en a cuarta jornada había sido superado por muy poco por el francés David Gaudu, quien perdió cinco posiciones.

Por su parte, Egan Bernal pasó de la cuarta colocación a la décima, perdiendo 8 segundos y quedando a una diferencia de 22 con respecto a Vingegaard. Santiago Buitrago, por su parte, quedó en la casilla 14 a 39 segundos.

Repase acá la clasificación general de los colombianos: