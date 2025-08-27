🔴 Etapa 5 de la Vuelta España EN VIVO: contrarreloj por equipos con Bernal, Buitrago y colombianos

La primera semana de la <b>Vuelta España tiene una de las jornadas más emocionantes y atractivas para los espectadores,</b> tras terminar su paso por Italia y Francia. Llega la contrarreloj por equipos, una jornada clave para cada escuadra.El recorrido de este miércoles <b>27 de agosto es de 24 km en terreno llano,</b> especial para los velocistas en el municipio de Figueres, en la provincia española de Girona. Región famosa por albergar el Teatro-Museo Dalí, casa del surrealismo, con 48.875 habitantes para el 2024.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/08/27/contrarreloj-por-equipos-de-la-vuelta-a-espana-a-que-hora-salen-los-colombianos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/27/contrarreloj-por-equipos-de-la-vuelta-a-espana-a-que-hora-salen-los-colombianos/"><b>Contrarreloj por equipos de la Vuelta a España: ¿A qué hora salen los colombianos?</b></a>Este atapa será un<b> espectáculo lleno de sincronización entre los equipos,</b> tratando de disponer toda la estrategia para <b>lograr el menos tiempo posible,</b> <b>clave para los favoritos al título</b>, que buscarán descontar tiempo en la clasificación general.En esta jornada hay tres puntos de control donde se va tomando el tiempo con el que pasan las escuadras por cada tramo. El primero está ubicado en <b>Cabanes en el kilómetro 6.9</b>, el segundo punto está sobre los <b>10.8 kilómetros en Peralada</b> y el último antes de la meta es <b>Vilanova de Muga en el kilómetro 15.4.</b>Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/08/26/asi-quedaron-bernal-buitrago-y-demas-colombianos-en-la-general-de-la-vuelta-espana-tras-etapa-4/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/26/asi-quedaron-bernal-buitrago-y-demas-colombianos-en-la-general-de-la-vuelta-espana-tras-etapa-4/"><b>Así quedaron Bernal, Buitrago y demás colombianos en la general de la Vuelta España, tras etapa 4</b></a> Con este trazado, 23 equipos tomarán partida desde la meta, con intervalos de cuatro minutos entre cada uno. Es una jornada clave para el <b>Ineos que es especialista en contrarreloj con Egan Bernal comandando sus líneas</b>, el colombiano podría subir hoy al podio, ya que es cuarto en la clasificación general a 6′' segundos de Giulio Ciccone que es tercero. <b>9:45 a.m. Team Picnic PostNL (Juan Guillermo Martínez)</b><b>10:09 a.m. EF Procycling (Esteban Chaves)</b><b>10: 33 a.m. Ineos Grenadiers (Egan Bernal y Brandon Rivera)</b><b>10:37 a.m. Bahrain Victorious (Santiago Buitrago)</b><b>10:53 a.m. XDS Astana Team (Harold Tejada y Sergio Higuita)</b>