Boyacá, uno de los lideres en generación de empleo ganadero y lácteo en Colombia

En Boyacá, la ganadería aporta más de 75.000 empleos directos y cerca de 100.000 indirectos.( Foto: Colprensa )

Boyacá

El más reciente informe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán confirmó que la ganadería en Colombia genera alrededor de 1.099.273 empleos, lo que la convierte en el principal renglón de ocupación laboral del sector agropecuario. Dentro de estas cifras, Boyacá se ubica entre los departamentos con mayor aporte, especialmente gracias a la producción láctea que caracteriza su economía rural.

La secretaria de Agricultura de Boyacá, Elizabeth Bermúdez, destacó la relevancia del sector para las comunidades campesinas:

“El sector ganadero es uno de los principales generadores de empleo en las zonas rurales de Boyacá. Según los datos, contamos con más de 75.000 empleos directos y alrededor de 100.000 indirectos, lo que refleja la importancia de esta cadena productiva para miles de familias campesinas. Este renglón económico fortalece la tradición productiva del departamento y contribuye de manera significativa al PIB regional y nacional”.

La secretaria señala que la actividad ganadera está presente en los 123 municipios del departamento, con especial protagonismo en dos regiones estratégicas: el valle de Chiquinquirá, con municipios como San Miguel de Sema y Caldas, altamente productivos en leche; y el occidente boyacense, donde se concentra una amplia producción ganadera. También sobresale el corredor de abastecimiento que va desde Ventaquemada hasta Sogamoso, reconocido por la calidad de sus valles lecheros.

En este sentido, Bermúdez aseguró que la política departamental busca dar un valor agregado a la producción, priorizando la sostenibilidad y la innovación:

“Nuestro propósito es dignificar la labor de los productores, mejorar los índices de calidad y garantizar un precio justo y sostenible para la leche y sus derivados. Por eso estamos avanzando en una ordenanza que permitirá la creación de un Fondo de Fomento y un Fondo Lácteo, con recursos destinados a proyectos de ciencia, tecnología e innovación que aumenten la competitividad del sector”.

De acuerdo con Fedegán, la ganadería ocupa el primer lugar en generación de empleo agropecuario en Colombia, superando a otros renglones como el café, que aporta cerca de 703.000 empleos, y los sectores frutícola y avícola, con aproximadamente 300.000 empleos cada uno.

La secretaria resaltó que la ganadería y la producción láctea no solo representan un motor económico, sino también una tradición cultural y social que dinamiza la vida rural del departamento:

“Boyacá es reconocido a nivel nacional por la calidad de su leche y sus derivados. Ese reconocimiento es también el reflejo del esfuerzo de miles de familias que cada día trabajan en el campo. Nuestro compromiso como Gobierno departamental es acompañarlos, generar condiciones de sostenibilidad y garantizar que su trabajo sea valorado en el mercado”.