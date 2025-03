La crisis lechera volvería a sentirse en Colombia

Tunja

A pesar de que la venta de la leche en los últimos meses creció en Boyacá y en otras regiones del país por diferentes aspectos, se espera que nuevamente la crisis en este sector se comience a sentir.

La estabilización en la producción y venta de la leche se tuvo durante los últimos meses de 2024 e inicios de 2025 debido a que los industriales en Colombia compraron los productos nacionales y se frenó un poco la importación de la leche. Pero de nuevo, con la apertura de las mismas importaciones, se volvería a sentir la crisis para los productores en el país.

“Digamos que la situación ha mejorado un poco porque el escándalo hizo que los industriales tuvieran que comprar un poco más de leche a las y los colombianos, entonces se bajó un poco en ese momento la importación, no mejoró tanto el precio, pero por lo menos empezaron a comprar. El problema de la crisis del año pasado es que además del precio es que pusieron pico y placa, entonces recogían unos días y otros no. Recogían de lunes a viernes, el fin de semana no. Mucha gente, parte de que se ha mejorado un poco esta crisis, es que mucha gente tuvo que retirarse porque se quebraron por completo”, indicó América Ardila, presidenta nacional de Dignidad Ganadera.

Pero la situación en este sector podría volver a empeorar en los próximos días por la apertura de las importaciones de leche a nuestro país.

“En este momento vuelve a iniciar la crisis. ¿Por qué? Porque nuevamente en enero como se abren las importaciones de Estados Unidos y pues a pesar de que le subieron un 4% al arancel de importación, pues realmente eso no es preponderante a la hora de tomar una decisión de si importo leche o no, porque igual me sigue saliendo más barato que la producía en Colombia con las vías que tenemos, ir a recogerlas a las fincas. Normalmente siempre la crisis son en este mes porque está lleno los topes de importación”, afirmó Ardila.

El costo de la producción de un litro de leche está entre los 1.700 y 2.000 pesos para los ganaderos en Boyacá y su venta oscila entre los $1.500 y $2.100.

“En la sabana de Bogotá y Boyacá producir un litro de leche está alrededor de $1.700 y los $2.000 y en lugares más alejados se incrementa ya que los costos en producción para ellos son más altos entonces de $1.700 hacia arriba dependiendo de la ubicación y del transporte para llevar los insumos a cada finca. En este momento yo encuentro en los mercados el litro de leche en $6.000, cuando los productores en promedio le están pagando a $1.500, esto quiere decir que se ha cuatriplicado el precio de la finca al anaquel, pero en algunos años la pueden subir perfectamente a $12.000 sin ningún problema porque no hay nada de competencia”, enfatizó.