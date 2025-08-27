Atlético Nacional tendrá dura baja frente al Quindío en octavos de final de la Copa Colombia 2025

Copa Colombia 2025: Atlético Nacional tendrá dura baja para enfrentar al Quindío en octavos de final / Colprensa

Atlético Nacional sigue su curso en los campeonatos locales, luego de la infortunada eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto verde marcha sexto en la Liga, mientras que se encuentra en los octavos de final de la Copa.

Atlético Nacional vs. Cúcuta por los play off de la Copa Colombia / @nacionaloficial Ampliar

Justamente sobre este último certamen, los dirigidos por Javier Gandolfi preparan su doble enfrentamiento con Deportes Quindío. La ida se llevará a cabo este miércoles 27 de agosto en el Atanasio Girardot a partir de las 8:30 de la noche y concluirá el miércoles 3 de septiembre en el Centenario de Armenia.

En vencedor de esta llave disputará los cuartos de final con el ganador del cruce Once Caldas vs. Deportivo Pasto.

Atlético Nacional tendrá dura baja para enfrentar al Quindío

En la previa del partido ante Deportes Quindío, el departamento médico de Atlético Nacional dio a conocer el reporte de la plantilla y allí aparece Matheus Uribe, quien terminó con problemas físicos el pasado clásico ante América de Cali.

Y es que recién transcurridos 27 minutos de partido, el experimentado mediocampista tuvo que dejar el campo por problemas en su tobillo derecho. A raíz de lo anterior, Elkin Rivero ingresó al campo.

AME 🆚 NAL |⏱| 27' | 1-1 | Se presentó la primera sustitución en El Verde.#MinutoAMinutoVerdolaga pic.twitter.com/wmLSkE7aJE — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 24, 2025

Pues bien, en el reporte médico del cuadro verdolaga, se informa que Matheus presentó un esguince de tobillo derecho y su incapacidad dependerá de los “resultados de estudios”. A la espera de confirmación, el jugador estaría al menos dos semanas fuera de las canchas, perdiéndose no solo los dos duelos ante Quindío, sino también el clásico frente al Independiente Medellín.

Es decir que se perdería en principio los siguientes duelos:

Nacional vs. Quindío / 27 de agosto (Copa)

Nacional vs. Envigado / 31 de agosto (Liga)

Quindío vs. Nacional / 3 de septiembre (Copa)

Medellín vs. Nacional / 7 de septiembre (Liga)

Asimismo, se recordó que César Haydar presenta una lesión del bíceps femoral en el muslo derecho y por tal motivo tiene por delante 15 semanas de recuperación.