América tendrá bajas importantes para el clásico ante Deportivo Cali por la Liga colombiana

América de Cali sigue teniendo un calendario bastante apretado a pesar de haber sido eliminado de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Gabriel Raimondi tiene cuatro partidos en semana y media, todos muy decisivos para el momento deportivo que vive el cuadro escarlata.

Por Copa Colombia, este miércoles 27 de agosto recibe a Atlético Bucaramanga por los octavos de final, torneo que no deja de ser importante para el equipo. El domingo 31 de agosto, viajará a Valledupar para jugar la fecha 9 de la Liga Colombiana ante Alianza, partido decisivo para los Diablos Rojos, ya que no han tenido un buen inició este semestre, son decimoctavos en la tabla de posiciones, con solo cinco puntos de 18 posibles en seis partidos que ha disputado.

A pesar de estos malos resultados para el equipo del Valle del Cauca, tiene dos partidos aplazados, por la fecha dos ante Bucaramanga y por la fecha tres ante Deportivo Pasto, lo que podría darle un respiro si suma de a tres eventualmente en estos partidos que aún no tienen fecha.

La siguiente semana deberá asumir la vuelta de la Copa Colombia en su casa ante los Leopardos, el miércoles 3 de septiembre. Por su parte, el equipo Escarlata afrontará uno de los partidos más importantes del semestre, el clásico ante Deportivo Cali en la fecha 10 que está programado para el domingo 7 de septiembre, en el que también efectuará como local en el Pascual Guerrero. En esta primera semana del mes presentará tres bajas sensibles en el ataque.

¿Quiénes son los jugadores de América de Cali que no estarán en el clásico?

Los primeros días de septiembre los escarlatas no contarán con Jhon Murillo por su convocatoria a la Selección de Venezuela para la doble última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas en las que el equipo enfrentará a Argentina y Colombia por la clasificación al Mundial 2026. En este momento, la Vinotinto marcha en el séptimo lugar con 18 unidades y podrían ir al repechaje de la Copa del Mundo, certamen al cual nunca han ido.

Del mismo modo, el delantero peruano Luis Ramos, que marcó en el último compromiso ante Nacional por Liga colombiana, también está convocado por la Selección de Perú para la fecha FIFA de las eliminatorias. Aunque los peruanos no irán al Mundial 2026 porque son novenos con solo 12 unidades, tendrán que jugar ante Uruguay y Paraguay, virtualmente clasificadas.

La otra baja en el ataque, que dejaría a América sin sus dos nueves, es la posible participación de Rodrigo Holgado, delantero argentino que tiene nacionalidad de Malasia y represente a esta selección. Aunque aún el equipo asiático no ha emitido su lista de convocados para enfrentar a Singapur y Palestina, en juegos amistosos, se ha filtrado que desde la federación de ese país ya gestionan su viaje y la participación en estos duelos.

Estos tres jugadores se perderían la vuelta de la Copa y el clásico vallecaucano con Deportivo Cali, lo que deja en aprietos al Raimondi para armar su alineación. Murillo ha sido protagonista en el ataque al igual que Ramos y normalmente su recambio es por Holgado.