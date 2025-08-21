“Un ex DT de América volvería a dirigirlo muy pronto”

Juan Cruz Real, que fue campeón con América de Cali, volvería a dirigirlo ante la mala campaña de Diego Raimondi

América de Cali no vive un buen momento. Fue eliminado de la Copa Sudamericana por el Fluminense de Brasil y en la Liga colombiana ocupa el puesto 18 con solo cinco puntos tras cinco partidos disputados.

Aunque le faltan dos partidos (Bucaramanga y Deportivo Pasto), la producción en resultados y fútbol del América no es la mejor. Su entrenador, Diego Raimondi tiene el 35 por ciento de rendimiento y el equipo sufrió un golpe fuerte al ser eliminado del torneo continental.

Es por eso que se estaría pensando en reemplazar al entrenador argentino y su cuerpo técnico, que llegaron en julio de este año. El entrenador nunca había dirigido a un equipo grande ni tampoco había tenido la presión de estar en el banco de una escuadra ganadora.

A pesar de las críticas y las cinco derrotas consecutivas del equipo ‘escarlata’, Raimondi no piensa en irse, “nosotros tenemos que pensar en lo que viene. Regresamos del viaje, para enfocarnos en el partido contra Nacional y buscando que sea un nuevo punto de partida.No pienso en mi futuro, pienso en el próximo partido”.

¿Quién sería el técnico que reemplazaría a Raimondi?

De acuerdo con el periodista Jaime Dinas, un entrenador campeón con América de Cali regresaría para reemplazar a Diego Raimondi en los próximos días. “Juan Cruz Real tiene todo adelantado para regresar al América de Cali están contados los días de Raimundi (sic)”.

Juan Cruz Real fue campeón con América en el segundo semestre de 2020 y le dio el bicampeonato al equipo rojo de Cali. En esa ocasión el equipo entró a los ocho en el séptimo lugar con 33 puntos.

En los playoffs jugó ante Nacional y Junior. Comenzó perdiendo ante Nacional pero le dio la vuelta al resultado con un 4 a 2 global, ante Junior venció 2 a 1. Luego, en la final ante Santa Fe venció de forma contundente 3 a 0 en el Pascual Guerrero y perdió 0 a 2 en El Campín, lo que le dio el título.

El argentino jugó 18 partidos con 9 victorias, 5 derrotas y 4 empates, hizo 31 puntos obtenidos de 54 posibles y tuvo un rendimiento del 57,4%.