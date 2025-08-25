Raimondi se niega a la posibilidad de una renuncia en América

El técnico del América de Cali, Diego Raimondi, habló en rueda de prensa tras el empate ante Atlético Nacional por Liga BetPlay

El clásico entre América de Cali y Atlético Nacional terminó en empate a un gol en el estadio Pascual Guerrero. El equipo más perjudicado con el resultado fue el local que no ha podido encontrar la manera de sumar de a tres y sigue en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

El partido no fue vistoso y tuvo momentos para cada uno de los dos, sin embargo, para el equipo de Diego Raimondi tuvo un poco más de dificultad, sobretodo en el primer tiempo. En el segundo mejoró, se paró bien a nivel defensivo y también pudo ganarlo.

Aún así, la hinchada del equipo ‘escarlata’ no acompañó al equipo en el Pascual como protesta al momento que vive, la eliminación de la Copa Sudamericana y la pobre producción futbolística.

El técnico Diego Raimondi habló tras el empate y se aferra a su cargo y a lo que pueden dar los jugadores en los próximos partidos. “¿Renunciar’ No, porque los chicos están haciendo lo que queremos hacer, pero si hablamos de una mala llave con Fluminense habría que discutir mucho”.

Esto ante la pregunta sobre la eliminación de Copa ante Fluminense, “no sé que partido vio con Fluminense, si vio que fuimos inferiores en el partido de ida nos tenemos que sentar a hablar de fútbol. Allá fue distinto con un equipo superior y cuando tienen que ir al Maracaná se hace difícil y nos cuesta en Sudamérica”.

¿Qué mas dijo Diego Raimondi tras el empate ante Atlético Nacional?

Análisis del partido: “Hoy ante la presión de Nacional no tuvimos la lucidez para jugar. De alguna manera veníamos perdiendo sangre y teníamos que parar la hemorragia y jugar ante esa presión nos hizo errar pases, tuvimos la oportunidad de jugar de frente y no jugamos. Puede pasar, lo que rescato es que fue un segundo tiempo donde el equipo mostró carácter y supo crear. En cualquier momento lo podíamos o ganar o perder”.

Errores: “Hoy fue el primer gol que nos hacen con salida. Fue duro porque era un balón simple de gestionar. Es fácil decir que perdemos por errores individuales, pero no lo comparto. No lo creo, no hay malos alumnos sino malos profesores. Todos tenemos que hacer algo para no cometerlos, estar más concentrados. Tenemos que limar con soluciones que tengan los jugadores cuando alguna jugada no es tan fácil de leer. Quiero entender por qué cometemos esos errores”.

¿Qué hacer para mejorar? “Trabajando, transmitir tranquilidad. La gente no creía mucho, teníamos que transformarlo, estamos en la misma situación del comienzo, debemos trabajar, de la única manera que podemos hacerlo es trabajando. En el momento en el que comencemos a sumar de a tres el grupo va a comenzar a jugar más tranquilo”.

¿El empate es bueno? “Bien no está porque entre todos nos dijimos que este era el partido bisagra. El trámite fue duro, encontramos un equipo fuerte, pero nosotros tuvimos también para ganarlo, sobretodo en el segundo tiempo, en alguna contra. Se desparejó ese desnivel con un equipo más completo como es Nacional. Pero no quedamos contentos con el 1 a 1”.

Alineación de Sebastián Navarro: “Lo que tiene es que combina física y técnica, recorrido dinámico y si le tocaran las tres ocasiones que tuvo, es muy difícil que erre porque en los entrenamientos los hace. Él hizo una semana espectacular y cuando no lo haces en el día del partido puede ser que no hizo el mismo papel. Pero si me preguntan que nos da, nos da las rupturas que otros no tienen, juego aéreo, dinámica, recorre distancias que otros no. Tiene un fútbol físico y nosotros necesitamos gente que recorra también. No se le da a muchos de nuestros jugadores, no solo a él”.