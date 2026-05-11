Torneo de Ascenso: Así va la tabla de posiciones de los cuadrangulares finales

La cuarta jornada de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso comenzó a mover la tabla de posiciones y a definir el panorama de los equipos que sueñan con llegar a la gran final del campeonato. Mientras el Grupo A ya disputó completamente su cuarta fecha, el Grupo B aún tiene compromisos pendientes debido al calendario del certamen.

En el Grupo A, el único equipo que logró quedarse con los tres puntos fue Deportes Quindío, que consiguió una valiosa victoria en condición de visitante tras imponerse por la mínima diferencia ante Tigres. El conjunto quindiano aprovechó una de las pocas oportunidades claras que tuvo en el compromiso y logró sostener la ventaja para sumar un triunfo importante fuera de casa.

El otro encuentro del grupo terminó igualado entre Internacional de Palmira y Envigado, resultado que dejó la tabla abierta de cara a las últimas jornadas de los cuadrangulares. El empate terminó beneficiando parcialmente al Quindío, que fue el único club capaz de sumar de a tres en esta fecha.

Le puede interesar: Juan Fernando Quintero explicó su desahogo con los hinchas de River: “A veces se nos da muy duro”

Así va la tabla de posiciones del Grupo A

Pos. Equipo Pts PJ 1 Deportes Quindío 10 4 2 Tigres 5 4 3 Internacional de Palmira 3 4 4 Envigado 3 4

Así va la tabla de posiciones del Grupo B

Por el lado del Grupo B, la jornada cuatro todavía no se ha disputado, aunque la clasificación parcial tiene como líder a Real Cartagena, luego de su importante victoria 2-1 frente a Unión Magdalena en la ciudad de Cartagena durante la fecha tres.

El conjunto cartagenero logró hacerse fuerte como local y ahora llega con confianza a la siguiente jornada, donde volverá a enfrentarse al cuadro samario, esta vez en condición de visitante.

La cuarta fecha del Grupo B iniciará el próximo 12 de mayo con el compromiso entre Unión Magdalena y Real Cartagena en la ciudad de Santa Marta. La jornada finalizará el miércoles con el encuentro entre Bogotá y Barranquilla, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en los cuadrangulares finales del torneo de ascenso.

Le puede interesar: Jorge Carrascal marcó el gol del triunfo de Flamengo sobre Gremio