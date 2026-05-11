Hernan Dario Herrera confía en la remontada: “Tenemos con qué hacerles daño allá en Barranquilla”

Once Caldas cayó por la mínima diferencia ante Junior de Barranquilla en el estadio Palogrande, en el compromiso de ida de los playoffs de la Liga Colombiana. El conjunto de Manizales no logró aprovechar su condición de local y terminó cediendo terreno en la serie tras el gol de penalti convertido por Guillermo Paiva sobre el cierre del primer tiempo.

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera comenzó el compromiso intentando imponer condiciones desde la posesión y la presión alta. Durante varios pasajes del encuentro, el Blanco Blanco buscó generar juego ofensivo por las bandas y controlar el ritmo del partido, aunque careció de claridad en el último tercio de la cancha.

Junior, por su parte, supo resistir los primeros minutos y poco a poco fue encontrando espacios para hacer daño. El equipo barranquillero aprovechó una infracción dentro del área sobre Guillermo Paiva y el propio delantero uruguayo se encargó de transformar el penalti en el único gol del compromiso.

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En la segunda mitad, Once Caldas adelantó líneas y asumió mayores riesgos ofensivos en busca del empate. El ingreso de variantes desde el banco pretendía darle mayor profundidad y desequilibrio al equipo antioqueño, pero la sólida estructura defensiva del Junior impidió que el conjunto local pudiera igualar el marcador.

Al finalizar el compromiso, Hernán Darío Herrera analizó lo sucedido y dejó claro que la serie sigue abierta, teniendo en cuenta que aún restan 90 minutos por disputarse en Barranquilla.

“Sí, faltan 90 minutos, un partido de 180 minutos. Creo que nosotros no fuimos muy claros hoy con el balón, la verdad. Nos faltó más posesión y más tenencia de balón. El rival se defendió bien también, porque si nos ponemos a ver, Junior llegó dos o tres veces al arco y no más”.

El entrenador antioqueño reconoció que su equipo no tuvo la precisión necesaria en ataque, aunque destacó la actitud mostrada en el segundo tiempo.

“El segundo tiempo yo creo que el Once trató de ir a empatar y ganar el partido, no se pudo. Hoy no fuimos claros. Junior aprovechó ese penal y gana su partido, pero ahora nosotros también podemos ir a revertir ese resultado allá. Tenemos con qué”.

Herrera también aseguró que el equipo viajará a Barranquilla con la convicción de remontar la serie y buscar la clasificación.

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“Así como ellos vinieron acá, nosotros también tenemos con qué hacerles daño allá en Barranquilla. Tenemos que ir a buscar el gol primero nosotros que ellos y mirar qué van a proponer después”.

Finalmente, el técnico explicó las modificaciones realizadas durante el compromiso y defendió las decisiones tomadas desde el cuerpo técnico.

“Los cambios los hacemos para mejorar, no para empeorar. Arriesgamos con todo dejando arriba a Jeffrey y a Dairo. Queríamos más habilidad y más profundidad para buscar el empate”.

Ahora, Once Caldas tendrá que buscar la remontada en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, donde estará obligado a ganar para mantenerse con vida en los playoffs del fútbol colombiano.