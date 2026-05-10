Juez legalizó y envió a prisión a Andrés Camilo Sotelo y Yeimy Vega por crimen de Juan Felipe Rincón

El Juzgado 054 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá legalizó en la mañana de este 10 de mayo la captura de Andrés Camilo Sotelo y Yeimy Vega, presuntos implicados en el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía, el general William Rincón. Se les señala por los delitos de tortura y uso de menores para la comisión de delitos.

De acuerdo con el abogado defensor, Saúl León, la captura de sus representados se hizo bajo el marco legal.

“En su momento pude entrevistarme con ellos, pude entrar a la estación y debo decir que han sido tratados con absoluto respeto”, indicó el penalista.

Además, la jueza expidió la boleta de encarcelamiento para estas dos personas mientras avanza el proceso judicial.

Según la Fiscalía, los capturados habrían hecho parte de un entramado criminal, previo a la muerte de Juan Felipe, quien fallece por el disparo de proveniente de una pistola Sig Sauer, que portaba su propio escolta Sergio Felipe Rico Rueda.

Detalles de la captura de Sotelo

Andrés Camilo Sotelo Torres fue capturado por la Policía en el municipio de Carmen de Apicalá, Tolima, durante un procedimiento de rutina realizado en la urbanización Las Dos Palmas.

Según el informe oficial, los uniformados adelantaban labores de patrullaje, solicitud de antecedentes y registro a personas cuando observaron a un hombre con actitud evasiva y un abultamiento en el abdomen. Ante la situación, los policías decidieron abordarlo y practicarle un registro preventivo conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

Durante el procedimiento, el hombre explicó voluntariamente que el abultamiento correspondía a una colostomía, por lo que el registro se realizó con especial cuidado y respeto por su condición médica. Luego, se identificó verbalmente como Andrés Camilo Sotelo Torres.

Al verificar los datos en el dispositivo institucional PDA, las autoridades encontraron una alerta por requerimiento judicial e Interpol vigente. Debido a esto, el ciudadano fue trasladado a la Estación de Policía de Carmen de Apicalá para confirmar plenamente la información.

Posteriormente, unidades de la SIJIN de Bogotá confirmaron que Sotelo tenía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, por los delitos de tortura y uso de menores de edad en la comisión de delitos.