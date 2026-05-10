“Nos llevamos un resultado muy injusto”: Risueño tras la derrota del Pasto en Ibagué

El director técnico de Deportivo Pasto, Jonathan Risueño, habló tras la derrota 1-0 frente a Deportes Tolima en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Colombiana y dejó claro que, pese al resultado, su equipo mantiene intactas las posibilidades de clasificar en la vuelta.

“No contentos con el resultado, pero contentos con el partido que hemos hecho”, afirmó el entrenador español, quien destacó el rendimiento táctico y futbolístico de su equipo en Ibagué.

Risueño aseguró que la serie sigue completamente abierta y que el objetivo en Pasto será claro. “Lo único que tenemos que hacer en nuestro estadio con nuestra gente es ganar”, expresó. Incluso, fue más allá al señalar: “Con ganar con la mínima, si hay penaltis los vamos a ganar”.

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El técnico del cuadro volcánico fue crítico con el desarrollo del compromiso y consideró que el marcador no reflejó lo sucedido en cancha. “Creo que nos llevamos un resultado muy injusto por lo que se ha visto en el terreno de juego”, manifestó.

Además, elogió el semestre del Tolima, aunque insistió en que Pasto fue superior durante el encuentro. “Tácticamente y futbolísticamente hemos sido muy superiores a ellos”, afirmó. “Tolima ha ganado 1-0 con un tiro a puerta en 90 minutos”, agregó.

Risueño también destacó el trabajo defensivo de su equipo para neutralizar al conjunto pijao. “Hemos tenido totalmente anulado al Tolima en lo que es su juego”, comentó el entrenador.

Uno de los momentos más tensos de la conferencia llegó cuando le preguntaron por la polémica surgida antes del partido , luego de versiones que señalaban que supuestamente había pedido desalojar personas de un club para entrenar a puerta cerrada.

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El técnico negó rotundamente esa versión y criticó la falta de rigor de algunos medios. “Jonathan Risueño en ningún momento dijo: ‘sáquenme a la gente, que se vayan todos’”, aclaró.

Además, explicó que únicamente buscaba un espacio tranquilo para desarrollar el plan de partido. “Yo le pedí al gerente de mi club que me buscara una cancha para entrenar donde no hubiera nadie”, señaló.

Risueño relató que al llegar al lugar encontró periodistas y personas observando el entrenamiento, por lo que decidió retirarse sin confrontaciones. “Le dije a mi segundo entrenador: ‘dile al gerente que nos vamos, buscar otro sitio porque aquí no se puede entrenar porque hay mucha gente’”, contó.

El entrenador también lanzó una fuerte crítica a quienes difundieron la versión inicial. “Dejen de poner salsa y de escribir mentiras”, expresó visiblemente molesto.

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Incluso defendió la decisión de entrenar posteriormente en un campo de tierra y destacó la humildad del grupo. “No se me caen los zapatos por ir a entrenar a un campo de tierra”, dijo. “Los jugadores estaban como niños pequeños entrenando en un campo de tierra”, añadió.

Por su parte, Wilson Morelo respaldó el trabajo táctico del equipo y aseguró que el grupo se siente con opciones reales de remontar la serie en casa.

“Hoy el equipo hizo un buen trabajo, un esfuerzo enorme”, comentó el delantero. “Venir hoy a esta cancha con un equipo muy ofensivo y anularlo de la manera que lo anulamos tiene muchos méritos”, agregó.

Morelo también dejó claro que el equipo ya piensa en la vuelta y en la posibilidad de hacer historia en Pasto. “Tenemos una linda oportunidad de la mano de Dios de poder hacer historia y podernos meter en las semifinales”, concluyó.