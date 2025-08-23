IDU abrió ofertas laborales para el proyecto de la AV. 68: ¿Qué cargos buscan? Así puede aplicar

La capital de Colombia, Bogotá, actualmente se encuentra en procesos cambios que serán bastantes significativos en la movilidad, especialmente para las personas que usan transporte público. Obras como el metro de Bogotá, Transmilenio y el Regiotram, son avances que esperan los ciudadanos con ansias para poder transportarse de manera más rápida y con menor flujo de personas.

Al ser obras tan grandes, algunas de las empresas encargadas solicitan personal para continuar con los procesos de estos proyectos y poderlos entregar a tiempo. Por esta razón, desde el Instituto de Desarrollo Urbano, están buscando trabajadores que vivan en: Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal o Bosa, esta es tu ocasión para ser parte del proyecto av. 68, grupo 1.

Por otro lado, desde la alcaldía se han abierto cada vez más vacantes de empleos, lo que posiciona la tasa de desempleo en Bogotá para el primer trimestre del año se ubicó en un 8.9%, lo que evidencia que está en mantiene en una sola cifra, con una reducción de 1.2 puntos en comparación con el mismo trimestre pero del año anterior, 2024.

Estos son los cargos que buscan:

Ayuda nte de obra.

Auxiliar de tráfico.

Brigadista de orden, aseo y limpieza.

Oficial de obra.

Cómo aplicar a oferta de trabajo con el IDU: Proyecto AV. 68

El IDU ha sido muy claro en los requisitos que deben presentar las personas que quieran aplicar a esta oferta de empleo. Conozca cuáles son:

Hoja de vida

Certificado de residencia o fotocopia de un recibo de servicios públicos si reside en las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal o Bosa.

Cédula de ciudadanía.

Certificados laborales relacionados con el cargo al que aplica.

Para las personas que han sido víctimas del conflicto armado, deben adjuntar el certificado expedido por la Alta Consejería para los Derecho de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Dónde llevar la hoja de vida para aplicar a la oferta de trabajo

Si está interesado en esta oferta de trabajo y cumple con los requisitos, puede llevar su hoja de vida al Barrio Los Ángeles, ubicado en la calle 30 sur #52 C-24. Los perfiles se estarán recibiendo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua.

Cuál es el grupo 1 de la obra de la Avenida 68

De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, para el mes de julio, esta obra va con un avance general de construcción del 44.66%, estando a la espera de que esta troncal esté en funcionamiento para el 2027.

Ahora bien, el grupo 1 de la obra está a cargo del Consorcio Eucariótico con la interventoría de Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU Sucursal Colombia, que se ubica entre autopista Sur (Calle 45 sur) hasta la calle 18 sur